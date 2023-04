El Periódico Extremadura cumple 100 años. La Universidad de Extremadura cumple 50 años. Son espacios y parámetros culturales en los que me he movido a partir de la llegada a esta región, aparte de en otros medios de comunicación y conocimiento. Por todo ello hay que felicitar y felicitarnos pues felizmente no se han cerrado las puertas de uno y otra con el paso del tiempo, sino que se ha producido la adaptación a los tiempos, a las herramientas de trabajo y a la sociedad representada por los distintos sectores de la política, la cultura y por el público en general de este territorio en particular. Esperemos que sigan haciéndolo a pesar de las dificultades de los años actuales, que también evocan muchos otros años difíciles por los que ha pasado la región.

El Periódico Extremadura ha sido y es una de las fuentes de referencia fundamental de esta Comunidad Autónoma. En formato papel y ahora también en formato digital, ha sido y es un nicho donde se dan y albergan noticias para información cotidiana de todos, se escriben artículos de opinión y se publican comentarios críticos. Esto produce un bucle que es el de ser actualidad, planificación de prospectiva y documento para discernir la historia. En este periódico también he escrito varias veces con mi mirada de historiadora del arte y he sido entrevistada por sus redactores. Al poco de llegar a trabajar en Cáceres, en los años setenta (1973-1974), escribí unos cuantos artículos de crítica de arte (esa historia del arte inmediata y personal) con fines periodísticos y algo didácticos en connivencia con el profesor Ricardo Senabre, director del Colegio Universitario y después Decano cuando se transformó en Universidad, que organizó una página cultural denominada: ‘Letras y Artes’, con contribuciones de algunos profesores. Mi sección la llamé ‘Ojo Crítico’, pero todos firmamos con seudónimos algo crípticos, el mío Artemis, el de Senabre, Aladino. Seguramente hoy día nadie cuando consulte la hemeroteca sabrá quiénes firmábamos aquellos artículos sobre cine, artes plásticas, literatura. También en sus talleres tipográficos se editó mi tesis doctoral sobre el desarrollo urbanístico de Cáceres (siglos XVI-XIX), e iba a corregir las galeradas en su sede de la Madrila, el año 1980. Ya hace casi dos siglos, nuestro Fígaro hispano hablaba con ironía del «maravilloso don de la palabra» que la naturaleza regaló al género humano, por ello desde los orígenes de la prensa escrita, sucedáneo o subgénero veloz de la literatura, el texto periodístico ha tenido que reflexionar sobre su uso del lenguaje, cuidar con mimo el manejo de esa herramienta preciosa y peligrosa que es el lenguaje, no solo para decir, y decir bien, lo que se quiere expresar, sino también para no descarrilar la lengua de su uso cabal y compartido. Los periódicos fueron desde la segunda mitad del siglo XIX los portadores de las noticias, coexistieron también con la radio y después con la TV, generalizada en los años sesenta. Hoy somos consumidores de las redes sociales y participamos con mayor o menor intensidad de las nuevas tecnologías. Estamos situados en el posperiodismo, como afirma Pedro Lozano Bartolozzi, periodista, escritor y profesor Emérito de la Universidad de Navarra, en su libro El tsunami informativo. Panorama comunicativo del siglo XXI. A lo que añade citando a P. Meyer: «El periodista ahora tiene que ser un administrador de datos acumulados, un procesador de datos y un analista de esos datos». Es cierto que los medios nos preservan del olvido, pero las nuevas tecnologías no tienen a veces perdidos en un mundo global demasiado inmediato al mismo tiempo que lejano. El lenguaje en los periódicos ha sido la herramienta más común y eficaz de expresión y por ende de comunicación, pero también su uso supone para el periódico una responsabilidad inexcusable, que le obliga a preservar y a ennoblecer dicha herramienta. El descuido, el desaliño, cuando no la simple ignorancia en el manejo de tan preciado don no hace sino desnaturalizar y empobrecer peligrosamente la esencia misma del periodismo. La diferencia de los periodistas y los que manejan redes sociales sin esta profesionalidad, es que, al menos a aquéllos, hay que exigirles su inteligente y objetiva selección de noticias, su buen hacer, su escritura correcta, que nos cuenten las cosas con honestidad y veracidad, lógicamente también acompañados de artículos de opinión, y de opciones ideológicas y políticas sin enmascararlas, de comentarios críticos como los de los culturales con aportaciones no solamente informativas sino también estéticas, mientras que en otros medios incontrolados pero también influyentes, se encojen las palabras, estas se representan con emoticonos, se rompe el lenguaje y se produce un tejido a veces novedoso con palabras nuevas, sin saber si son ciertas o cargadas de malentendidos. Si las inscripciones romanas, los cantorales litúrgicos, los legajos de archivo o los libros de actas relatan la historia, el ya centenario Periódico Extremadura seguirá caminando muchos años más contando el latir de la vida de esta tierra y de sus gentes. María del Mar Lozano Bartolozzi Directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes