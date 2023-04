El Periódico Extremadura cumplía 76 años cuando se lanzaba al mundo virtual, consciente de las oportunidades que ofrece la cada vez más acuciante globalización y la conveniencia de aprovechar los nuevos flujos de información que permiten traspasar fronteras y llevar sus noticias más allá de Extremadura: a todo el mundo. El periodismo digital lleva 24 años en nuestra redacción, pero en este margen de tiempo (escaso en la línea temporal de un centenario) ha conseguido hacer sombra a su mayor competidor, el gigante de la prensa escrita en papel, el cual gozaba de una audiencia y difusión considerable.

La edición digital ha cambiado los ritmos en la forma de hacer periodismo, que ahora se ha convertido en toda una factoría de contenidos que se vierten la web y que la convierten en un soporte constantemente vivo. Así hasta consolidarse de forma definitiva en el panorama comunicativo como un medio más, de indiscutible referencia en nuestra comunidad autónoma.

Un equipo que convierte la redacción en un reflejo de la actualidad informativa, que se expande al conjunto de redes sociales y que logra que nuestros lectores estén informados de manera permanente. Con una media de más de 200.000 usuarios únicos al mes y más de 350.000 páginas vistas sin agregaciones extras, el sitio web de El Periódico es uno de los más destacados referentes para informarse sobre la región a través de internet.

Referente también es su aplicación móvil, disponible tanto para Android como para Apple, con la que el diario se adapta a los nuevos dispositivos cada vez más presentes en la vida de sus lectores y consigue también tantear a un grupo más joven de audiencia potencial. Mucho ha cambiado y evolucionado la web de El Periódico Extremadura desde su creación, al igual que lo ha hecho el propio internet, adaptándose a todo el abanico de posibilidades que las nuevas tecnologías han ido creando durante los últimos años.

En sus inicios, el sitio se basaba en la web 1.0 y el papel del lector se centraba en el de mero consumidor, con la única posibilidad de leer la información. Con el paso del tiempo el periódico ha querido dar un papel de relevancia a su audiencia, convirtiendo a sus usuarios en parte activa de las noticias. Así, el sitio abandona la rigidez y el estatismo al implementarse la web 2.0 El rotativo es referente al ofrecer de forma gratuita todas las noticias impresas en su edición papel a través de la web, ofreciendo incluso la posibilidad de encontrar las páginas originales y descargarlas en formato PDF.

La información de última hora es un servicio exclusivo de la edición electrónica, administrado por un equipo especializado de redactores en colaboración con los periodistas de la edición impresa. Es la mejor manera de ponerse al día con toda la actualidad informativa seleccionada y jerarquizada por profesionales de la información. Además, permite visualizar documentación extras, galerías, vídeos, gráficos o retransmisiones en directo, aparte de facilitar la interacción de los lectores.

La aportación de comentarios en las noticias, encuentros digitales, encuestas de actualidad o la tienda online son algunas de las posibilidades que engloba el apartado Servicios de El Periódico Extremadura online, otro modo de interactuar con los lectores. Casi 25 años de información pegada a la calle y propagada en la red. Una apuesta clara por mantener la calidad y la rigurosidad del papel en la versión online. El Periódico Extremadura se mantiene a la vanguardia de cara a los retos que plantea el futuro.

Se dice que internet es el futuro. Y se dice de forma errática, porque no es el futuro, es el presente. Expertos apuntan que no nos sirve hacer profecías sobre la permanencia de la prensa escrita. Todo se escribe para diferentes soportes. Tal vez el papel resista. Tal vez no. Pero lo que importa es el periodismo, que el periodismo siga existiendo. Y en esta línea vigente, la que mantiene el papel y potencia la edición digital, el arte de contar las noticias sigue a salvo.