Desde que era niña mi juguete favorito siempre fue una pizarra. Podía pasar horas en la sala de juegos que teníamos en casa imitando a las maestras que por aquel entonces me enseñaban a leer y a escribir. Mis alumnos eran los peluches y mi hermano, al que enseñaba las letras que aprendía cada día, aunque la mayor parte del tiempo lo tenía castigado. Se pasaba las tardes de pie, en la una esquina. Aquella sala de juegos estaba separada por un cristal del salón de la casa de mis padres. Y a través de aquel cristal seguía habiendo letras. Allí estaba siempre mi padre con un Extremadura entre sus manos, así que me crié entre dos oficios: la docencia, que aprendí de mi madre, y el periodismo, que mamé de mi padre (bueno y de mi abuelo, de mis tíos, …).

Siempre pensé que terminaría estudiando Magisterio. Pero también siempre tuve claro que me gustaba escribir, era el medio en el que mejor me desenvolvía. Cuando tenía algo importante que decirle a alguien prefería hacerlo a través de un papel. Me sigue pasando a día de hoy. Así que para mí, que me crié en los pasillos de este periódico, ver cada tarde a esos periodistas tomando notas y escribiendo las páginas del diario que cada día llegaba al buzón de mi casa era como un espejo del futuro. Allí me imaginaba de mayor. Mi padre es Matías Rumbo, que perteneció a esta casa casi medio siglo.pasó por varios departamentos pero el comercial fue al que más tiempo dedicó. No fue periodista pero sí, gran parte de lo que el Extremadura es ahora, es gracias a su trabajo. Un periódico no se entendería sin la publicidad. No sobreviviría. Solíamos ir a recogerlo cuando terminaba la jornada y me fascinaba entrar por aquella puerta, entonces en Camino Llano. Observaba, muchas veces a escondidas, lo que se cocía en cada rincón.

Pero eso de ser periodista fue un secreto que guardé para mí. Hasta que un día, cuando estudiaba Segundo de Bachillerato (soy de la generación que estrenó la ESO) me planté delante de mis padres y les dije que quería hacer Periodismo. Mi padre enmudeció. Llegó a llevarme a la redacción del Extremadura para que intentaran convencerme de que no merecía la pena pero yo, no sé si porque lo tenía meridianamente claro o simplemente por la rebeldía de una adolescente, le dije que se ahorrara los sermones, que quería ser periodista.

Lo cierto es que aquel episodio siempre ha rondado mi cabeza. No entendía muy bien por qué mi padre, que entregó su vida a este periódico, no quería que su hija siguiera sus pasos. Si mi amor por este oficio lo aprendí de él, de sus mañanas sentado en el sofá leyendo las páginas del periódico en papel (¡qué delicia el sonido que hacen esas páginas al pasar!). Al final estudié la carrera y al cabo de los años terminé trabajando en esta casa.

Creo que Matías siempre se sintió orgulloso. Nunca me lo dijo y yo nunca le di las gracias por enseñarme lo que acabaría siendo mi modo de vida. Aunque es cierto que con el tiempo he llegado a comprender por qué no quería que fuera periodista. Es una profesión bonita, cada día te da la oportunidad de aprender, de escuchar historias, de acercarte a la gente, de ayudarlas, de entenderlas, … Pero dura, cada vez más denostada y peor remunerada. Y hace que la conciliación, ahora que soy mamá de dos hijos, sea realmente complicada.

Pero esto es un modo de vida. Y no entendería la mía de otra manera. Cumplimos 100 años. Sé que no llegaré a estar aquí los que estuvo mi padre, pero espero jubilarme con este papel entre mis manos. Este papel que ahora enseño a mis hijos. A lo mejor dentro de 50 años ellos están escribiendo estas letras por nuestro 150 aniversario. Ojalá. Gracias por tanto, papá.

Sira Rumbo es redactora de El Periódico Extremadura