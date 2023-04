Los años 1943 y 1944 pasaron sin pena ni gloria en los anales informativos cacereños. En el 43, Trujillo y Guadalupe son declarados monumentos nacionales, de carácter histórico-artístico, por el Consejo de Ministros; pero el hambre, la sequía y el analfabetismo continúan estigmatizando a una Extremadura que, a finales de 1945, perdió a uno de sus mejores poetas: Luis Chamizo. El maestro de las letras extremeñas murió el 24 de diciembre, aunque no fue hasta el 1 de enero de 1946 cuando EL PERIÓDICO publicó la noticia de su muerte en la portada: “En plenitud de vida ha muerto en Madrid el poeta extremeño Luis Chamizo. Su producción regional en el campo de las letras brilló extraordinariamente. Ahora tenía en preparación Gloria y tenía en perspectiva una zarzuela que musicalizaría Sorozábal. El entierro del poeta extremeño se efectuó en Madrid, constituyendo una manifestación de duelo general y unánime”. La aparición del escritor de Guareña en el campo literario causó contradicción, disparidad de criterios, pasión, crítica y, en una palabra: interés. El miajón de los castúos recorrió enseguida la emoción extremeña y, ya desde entonces, adquiere fama y categoría. Cuando estrena Las Brujas, nuevamente la crítica riñe batalla en torno al poeta, más depurado e imaginativo que lo hacen merecedor de todos los reconocimientos. Su muerte, como dijeron las crónicas periodísticas del EXTREMADURA, deja «en orfandad una lira prócer». Letras aparte, 1945 fue, indudablemente uno de los peores años de la dictadura de Francisco Franco.

La Historia nunca olvidará la bomba atómica, la gran invención puesta en práctica en agosto contra la ciudad japonesa de Hiroshima, destruida como en cataclismo cósmico, para dejar entre escombros a más de 100.000 personas. La segunda guerra mundial abrió paso a la destrucción y al exterminio. Alemania e Italia fueron vencidas. Sus dos hombres representativos sucumbieron en la tragedia: Europa y el mundo vivieron el quinquenio más duro y trágico de todos sus milenios.

El discurso del general

El diario, que publicó en abril el fusilamiento de Mussolini y el 12 de mayo se hizo eco de la muerte de Hitler, no dejó pasar por alto la visita que Franco realizó a Extremadura en diciembre de 1945, el año en que parece que culminan todas las desgracias de la sequía y todos los azares del tiempo. En el discurso que el día 18 pronunció en Badajoz, ante una muchedumbre, aseguró que no había venido a Extremadura «a establecer una dictadura, ni a pensar por todos los demás, sino a organizar un país y a devolver a los españoles su fe y su personalidad. Y por eso (...) he venido –dijo– a organizar vuestro trabajo, a alentar vuestras inquietudes, a despertar vuestra fe para su segura resolución...».

La apertura del Capitol

El martes 6 de mayo de 1947 fue inaugurado en Cáceres el cine Capitol. El mercader de esclavas, de Anette Bach, fue la primera película que se proyectó. La empresa Corcobado-Sotomayor hizo posible esta obra, que se levantó en la calle Sancti Espiritu. Disponía de 800 butacas, calefacción y refrigeración. La otra gran noticia nacional que tuvo una fuerte repercusión en Extremadura fue la trágica muerte en Linares de Manuel Rodríguez Manolete, que perdió la vida mientras lidiaba a Islero en el ruedo. Más cerca de Extremadura, el tren Autovía entre Cáceres y Madrid se hace realidad en el mes de mayo. La negociación se realiza a instancias de Eleuterio Sánchez Manzano, presidente de la Cámara de Comercio, y del capitán Luna, procurador en Cortes y consejero del Estado en Renfe.

EL EXTREMADURA tampoco se olvidó de ofrecer amplia información sobre la boda de Isabel de Inglaterra y el duque de Edimburgo. El enlace matrimonial tuvo lugar en noviembre.

El embalse Gabriel y Galán

En noviembre de 1948, y casi a punto de cerrarse el año, se produce otra noticia importante de la década: la visita a las obras de los pantanos de Gabriel y Galán y Borbollón de los directores generales de Administración Local, Obras Hidraúlicas y Colonización, José Fernández Hernando, Francisco García de Sola y Fernando Montero, respectivamente. El Gabriel y Galán está situado a cuatro kilómetros de Guijo de Granadilla y se proyectaba para embalsar las aguas del río Alagón. Tenía capacidad para albergar 1.000 millones de metros cúbicos y se dice que la zona regable llegará a las 40.000 hectáreas de terreno. Los pueblos más beneficiados por esta obra serán Coria, Holguera, Riolobos, Morcillo, Montehermoso, Casillas de Coria... El Borbollón, por su parte, embalsará unos 80 millones de metros cúbicos. La altura de la presa llegará a 23 metros, con unos 250 de longitud. Su zona regable es de 12.000 hectáreas y afecta a los pueblos de Huélaga, Moraleja, Santibáñez, Calzadilla, Gata, Villasbuenas, Cilleros...

La nueva presa de Montijo

La beatificación de Pío X, la muerte del general Queipo de Llano y la designación de Churchill como jefe de gobierno inglés fueron algunas de las noticias que se produjeron en 1951, un año en el que Franco inauguró el primer embalse de la presa de Montijo. La zona regable de Montijo comprendía terrenos de Mérida, La Garrovilla, Torremayor, Montijo, Puebla de la Calzada y Badajoz. Tenía una extensión total de 15.210 hectáreas y su colonización fue declarada de interés nacional el 25 de noviembre de 1940. El 26 de agosto se llevó, víctima de un colapso, al pintor extremeño Adelardo Covarsí, mientras en Madrid obtienen un éxito espectacular las tallas religiosas del escultor extremeño Gabino Amaya. Fue en 1951 cuando también el alcalde de Cáceres, Francisco Elviro Meseguer, ofrece al caudillo la medalla de oro y el homenaje de adhesión de la ciudad.

Pero la actualidad nacional de la década se centra en el Plan Badajoz, uno de los grandes objetivos políticos de Franco. La provincia de Badajoz se sitúa entonces como la más extensa de España. En una superficie de 1.165.300 hectáreas vivían 742.547 habitantes, según el censo de 1940. Pese a su elevada extensión, sólo el 31,90% de superficie estaba cultivada.