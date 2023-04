Por fortuna, vaya por delante que quiero subrayar que he tenido el placer de pertenecer a la redacción algo más de 36 de los 100 años de vida de El Periódico Extremadura, los dos primeros en verano en calidad de becario. Sí. El placer. El inmenso placer. Siempre digo que ha sido un honor formar parte de la plantilla del diario de mi ciudad, del decano de la prensa extremeña. Tan sencillo. Tan bonito. Tan romántico.

Sí. Ya tengo unos años. Con 23, sin haber concluido la carrera, dejando atrás Madrid, era redactor de cierre de esta casa en los tiempos del inolvidable Paco Pérez. Después lo he sido de local y de deportes. Y en todo este tiempo se han intercalado vivencias, el 99 por ciento de ellas de perfil positivo. Nada original, supongo, pero para mí un verdadero hervidero de sentimientos y pertenencia a un local de la calle Camino Llano, primero, y Doctor Marañón, ahora.

No soy muy de mostrar mi ego, pero en este caso sí. Con sus luces, con sus sombras, este diario siempre ha sido un espacio maravilloso que no he querido abandonar nunca. He tenido opciones de salir de aquí, de mi casa, y bien que lo saben mi gente. No lo he hecho porque, es cierto, siento esta camiseta. He tenido ofertas, cual jugador de fútbol, bastante sustanciosas que, reconozco, he considerado, pero finalmente he tenido vértigo de abandonar mi casa y finalmente las he denegado. Salvo milagro, que no creo que se dé, no vestiré otra camiseta laboral distinta a ésta. Lo mismo mucha gente piensa que no ha sido una buena táctica. Yo creo que sí.

¿Malos momentos? Claro que los ha habido. Solamente lamento uno especialmente. Mi mejor amigo en esta mi casa, Enrique Higuero, aquel con el que hice periodismo del bueno (creo) en los ‘playoffs’ de Andorra del Cáceres, camino de la ACB, o con el que me jugué el tipo en los sucesos de los 90 en La Madrila, me dejó tirado antes de tiempo aquel tristísimo día de julio del 2011. Qué jodido Enrique, cómo se nos marchó anticipadamente, sin despedirse apenas. Amigo, en ti pienso al escribir este guiño al centenario. Donde estés también lo estarás celebrando, estoy seguro, como tu hermano Pepe, como Paco Pérez, como Manolo Fernández, como Andrés Sierra, como Martín Rojo, como tanta otra gente a los que la vida se llevó antes de tiempo. Maldita sea la muerte el día que celebramos la larga vida de este periódico. En fin.

La vida de un periodista privilegiado, confieso, es bonita porque te da la oportunidad de experimentar vivencias placenteras, de viajar y entrevistar a gente interesantísima, pero, paradójicamente, tiene el peligro de que esto te guste demasiado. Eso me ha pasado a mí mismo por momentos. Lamento a veces estar obsesionado por mi trabajo, descuidando la faceta personal y familiar. Alguna vez ha jugado en mi contra estar pendiente 24 horas al día de mi periódico.

Esa obsesión por el día a día me ha privado de otras experiencias personales y me ha perjudicado en otras facetas, pero la balanza está clara y se ha inclinado para el lado profesional.

Con mis virtudes, pero también con mis defectos, con mis errores, con mis limitaciones, he sido un tipo obsequiado con una vida profesional plena u feliz. Yen eso estoy en deuda con este periódico. Feliz centenario, decano.

José María Ortiz es Jefe de Deportes de El Periódico Extremadura