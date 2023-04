Yo siempre quise creer en aquello que dijo Ryszard Kapuściński de que «para ser un buen periodista hay que ser ante todo una buena persona» y no me parece incompatible con reconocer que esta frase ha podido confundir sobre una profesión que en realidad está llena de hijos de puta, como argumentó recientemente la gran y sabia Maruja Torres ‘En lo de Évole’.

La canalla está encanallada, nadie puede obviarlo, pero yo sigo pensando que los periodistas buenos de verdad, no los encumbrados, sino aquellos a los que yo admiro, tienen que ser y son buenas personas porque lo contrario sería completamente imposible.

La propia Maruja, tan gamberra y deslenguada, hizo en su última entrevista con Jordi Évole un elogio de la ternura, de la vejez, de la amistad, del compañerismo, de la vida, en definitiva, que deja en evidencia a las claras su bondad por mucho que a ella misma pueda joderle dar esa imagen que endulza su mala leche de buena gente.

Si algo me ha enseñado el periodismo en estos 30 años de profesión es que los grandes suelen ser humildes y generosos y son únicamente los mezquinos y los acomplejados en este y en otros oficios los que acostumbran a pisar a los demás e intentan apagar su luz como única forma para poder brillar ellos un poco.

Cuánta generosidad he ido encontrando a lo largo de mi profesión y cuánto he aprendido de ella, empezando por mi querida amiga Isa Dobarro, compañera de facultad más trabajadora y más brillante que yo y que prefería hacer algunos de sus trabajos al tiempo que los míos para no verme y sufrirme agobiada a final de curso, como solía ser habitual en mi caso.

Juntas corrimos nuestras primeras aventuras como periodistas en ciernes y así tuvimos que salir por patas una madrugada de un hotel de cuatro estrellas de Madrid cuando descubrieron que estábamos haciendo un reportaje sobre la prostitución de lujo.

Qué decir también de Ana Viqueria, de Juan López Rico, de Susi Quintana o de Xosé Hermida durante mis años en Galicia. Ellos me enseñaron a redactar, a titular, a buscar y a pelear las noticias sin tener que dejar de ser buena compañera.

Quizá eso lo aprendí el día que Susi y Xosé compartieron conmigo, cuando yo era becaria, el bucear en un grueso expediente judicial sobre un caso de fraude en la Armada que el propio juez nos dejó mirar en su despacho durante media hora, algo muy peliculero que luego nunca me ha vuelto a suceder.

Con Hermida y otros compañeros nos quedamos tirados en medio de la nieve en un pueblo de Lugo, A Fonsagrada, en pie de guerra por una nueva comarcalización que los vecinos no aceptaban y de la que sentían traicionados por su alcalde. Una de las noches yo me encontraba malucha y preferí irme a dormir mientras ellos, todos chicos, probaban suerte en la discoteca. Esa madrugada quemaron los coches de varios de los concejales y Xosé me redactó la noticia y la pasó por debajo de mi puerta para que yo al levantarme pudiera dictar el teletipo.

En estos años muchos compañeros me han ayudado y yo les he ayudado a ellos. Solo unos pocos, los más mediocres, los más cobardes, me han puteado y es que, como decía otro grande del periodismo, Julio Camba, «la envidia de los españoles no es aspirar al coche de su vecino, sino a que su vecino se quede sin su coche».

Generosidad es también acordarse de uno para compartir espacio, como ocurre con esta columna y este periódico; también cuando alguien te reconoce, te valora o te felicita. Y es que «¡Cuánto calienta el alma una frase, un apretón de manos a tiempo!», como escribió Rubén Darío.

Mis últimos años como periodista no han sido fáciles, pero por fortuna he tenido compañeros/amigos que me han arropado y me han aupado. Antonio, ‘el Mocho’, me ha hecho reír como nadie cuando más lo necesitaba y me ha permitido comprobar que el humor y la inteligencia sanan; que todo está escrito en el flamenco como una filosofía de vida que abarca desde el desgarro más profundo a la desbordante alegría.

Su simple presencia ha sido ya un consuelo, igual que la de Jesús, Oscar, Rafa, Isabelita, Mercedes o la gran Karmele, compañera de sofocos e insomnios menopáusicos, de reflexiones, planes, de algunas penas y de infinitas risas.

‘En lo de Évole’, dijo Maruja Torres, esa que piensa que esta profesión está llena de hijos de puta, que «la vida si no es congregación, si no es gente, no vale la pena». Yo también creo lo mismo y me quedo con Ryszard Kapuściński porque estoy convencida de que los buenos periodistas, los míos, a los que admiro, son ante todo buenas personas.

Jero Díaz Galán

Periodista