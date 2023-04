Son críticos y exigentes pero también saben ser benevolentes. Los lectores marcan la pauta del negocio editorial y, sobre todo, dan sentido a nuestro trabajo. Como aseguran muchos de ellos, el Periódico Extremadura es algo tan familiar que al fin y al cabo es como si estuviesen en su casa. 100 años de vida defendiendo la región y contribuyendo al progreso y al desarrollo económico y social de sus gentes. Un espacio de encuentro por encima de todo.

Isabel Zaballos (Cáceres)

«Desde muy pequeña me recuerdo con el Periódico Extremadura abierto en las manos. Soy una lectora asidua a este diario. No me puedo imaginar una mañana sin comprarlo. Me encanta leerlo en papel mientras desayuno y estar al tanto de la información local y regional, siempre me han parecido muy interesantes y con unos grandes profesionales que de tanto leerlos son de mi familia».

Vanesa Gutiérrez (Cáceres)

«Si quieres enterarte bien de algo de Cáceres, de Badajoz o de la región, ya sea de las claves de un suceso o de las repercusiones por el alza de las hipotecas, tienes que recurrir a el Periódico Extremadura. Para mí, este diario es imprescindible en el día a día. Sus trabajadores son muy cercanos. La publicación que realizan es un producto muy vivo, que también le interesa a los jóvenes».

Ismael Martín (Cáceres)

«Me gusta estar informado y enterarme de lo que pasa a mi alrededor, por eso consulto todos los días el Periódico Extremadura. Leerlo me trasmite mucha cercanía. Hasta el punto de que si un día no lo hago por lo que sea, me falta algo importante. Es el único periódico que me da una visión real de mi ciudad, de las dos provincias, de Extremadura, de España, de Europa y del mundo».

Teresa González (Cáceres)

«Me encanta como aproxima a las personas entre sí. Mis padres llevan suscritos desde hace mucho tiempo para poder leer el periódico cómodamente en casa. Además mi abuelo fue uno de los fundadores de el Periódico Extremadura. La publicación ha ido creciendo a la vez que lo hacía yo, siendo hoy un diario regional vital para el desarrollo de esta comunidad autónoma».

Alejandro Platero (Cáceres)

«El Extremadura es mi periódico de referencia y lo consulto varias veces al día. Es el escaparate de lo que ocurre en Cáceres y la región. Es una diario que le da a los jóvenes extremeños la oportunidad de divulgar su talento y está muy bien redactado. Su web es muy fácil porque sabes en todo momento dónde está cada sección. Gracias por compartir con los lectores 100 años de periodismo».

Marcial Herrero (Plasencia)

«Elijo siempre el Periódico Extremadura por la gran objetividad en el tratamiento de las noticias y la claridad en el relato de los hechos. Los titulares son muy buenos, concretos, incitan a leer la información y el desarrollo de la noticia aporta datos relevantes, sin sesgo, de forma precisa y muy clara. Por otro lado, me gustan las aportaciones de los colaboradores y los artículos de opinión».

Silvia Sierra (Plasencia)

«Leo el Periódico porque me gusta la información contada con rigor, claridad y objetividad, y siempre desde el cariño y el respeto a nuestra tierra, Extremadura. Me permite saber qué pasa en mi ciudad y en la región. Si algo de Plasencia no sale publicado en este diario es que no es noticia. Es vital para estar al tanto de todo».

José María Sánchez (Plasencia)

«En mi adolescencia fui repartidor callejero de el Periódico Extremadura. Eran tiempos del Palacio de la Generala y edición vespertina. Luego, una campaña publicitaria me enseñó que ‘el Extremadura’ dice lo de Hoy y más. Es, sin duda, un medio relevante en la región, la mejor manera de mantenerse informado».

Nuria Cáceres (Plasencia)

«Leo el Periódico Extremadura porque siempre dan las noticias reales, con un lenguaje correcto y contrastando la información debidamente. Además las personas que trabajan en él son muy buenos profesionales y tienen mucha cercanía con la sociedad extremeña en general. Es el más completo».

Nieves Martínez (Plasencia)

«Me gusta leer el Periódico Extremadura porque transmite de forma objetiva las noticias actuales, con información amplia y bien desarrollada. Me aporta capacidad crítica hacia la sociedad en la que vivo. Mi felicitación a este diario centenario por sus raíces, por crear región y sobre todo, por vuestra vocación».

Juan Carlos Novo (Coria)

«Cada día leo tres editoriales diferentes. Me gusta ver varias publicaciones y eso te permite comparar. El Periódico Extremadura gana en pluralidad, libertad de expresión y transparencia. Me ayuda a estar conectado con el mundo y acercan a los lectores a la información. Enhorabuena por el compromiso con la región».

Jesús Domínguez (Coria)

«El Periódico Extremadura me permite conocer con mayor profundidad la realidad de los pueblos de la región y de los ciudadanos extremeños. Comenzó su andadura en 1923 y desde entonces ha sido testigo de infinitas historias de nuestra tierra. Me encantan sus reportajes y entrevistas. Larga vida al Extremadura».

Ana González (Badajoz)

«Leo el Periódico Extremadura porque creo que en él trabajan muy buenos periodistas y lo hacen con objetividad. Lo leo desde siempre, desde que terminé los estudios de Periodismo y antes también. De hecho, hice prácticas y he trabajado en este diario. Creo que se tratan las noticias con rigor, profesionalidad y cercanía».

Pedro Infantes (Badajoz)

«Antes leía más prensa, pero ahora tengo menos tiempo por el trabajo. Aunque siempre intento buscar un hueco para leer el Periódico Extremadura, porque ofrece muy buena información de toda la región, trata los temas con objetividad y aprecio la opinión de sus columnistas. Son un templo plural del periodismo».

Miguel Luna (Badajoz)

«Como responsable de comunicación y relaciones externas de El Corte Inglés es muy importante estar verazmente informado en cuanto empieza mi jornada diaria. Naturalmente me es clave la información que me aporta el Periódico Extremadura a primera hora de la mañana para tener todos los datos que debo».

Anselmo Solana (Badajoz)

«Siendo pequeño me iba a la biblioteca de mi pueblo a leerlo. Para mí siempre será ‘el Extremadura’. La renovación tecnológica es importante. Pero lo es más mantener el nivel de la ética informativa sin perder las buenas formas ni las buenas palabras, como lo viene haciendo desde sus inicios un periódico centenario».

Joaquín Sancha y José Luis Barquero (Badajoz)

«El Periódico Extremadura es un medio muy sensible a lo que pasa en la región. Lo leemos todos los días porque trata los temas de una manera especial. Sus contenidos son variados. Leemos este diario impreso, y nos encanta el ruido del papel al pasar las páginas».

Fernando Cumbre (Badajoz)

«El Periódico Extremadura, a través de sus páginas, une diariamente a ambas provincias, sus pueblos y sus gentes. Leerlo es hacer región. Todos sus trabajadores merecen mi respeto y atención. Los hay en esta publicación y en La Crónica de Badajoz, formidables».

Ángel Briz (Mérida)

«A finales de los años 80 escribí varios artículos en el Periódico Extremadura sobre las películas que se proyectaban en Mérida y nunca he perdido el vínculo. Los diarios son los testigos de aquello que acontece bajo el paraguas de la actualidad. En este siglo, se ha adaptado a los cambios a la misma velocidad que la sociedad».

Santiago Manchado (Mérida)

«Leo el Periódico Extremadura con frecuencia. Lo compro todos los fines de semana, me gustan mucho los temas y reportajes que se tratan con profundidad los sábados y domingos. 100 velas para alumbrar los acontecimientos más importantes de la región».

Alfredo Pla (Mérida)

«El Periódico Extremadura es un referente del periodismo a nivel regional. En la consulta son muchas las conversaciones que surgen a diario de temas que se abordan en sus páginas. Me gusta leerlo tanto en papel como en sus diferentes plataformas digitales».

Beatriz Flores (Mérida)

«Vivo en Mérida pero soy de Cáceres y leo, sobre todo, la edición digital, aunque los fines de semana me gusta comprarlo en papel. Me encanta conectarme para saber qué ocurre tanto en Mérida como en la capital cacereña. El Periódico Extremadura es el que ofrece la información más completa de Cáceres, sin duda alguna».

Julia Ferreira (Mérida)

«Es costumbre para nuestro despacho de abogados leer diariamente el Periódico Extremadura para estar al día de lo que acontece en la región y el mundo porque así nos lo exige nuestra profesión. Esta publicación histórica cumple 100 años y se mantiene en el espacio del buen periodismo. Un referente en nuestra tierra».

Francisco Fernández (Don Benito)

«Desde bien pequeño leo el Periódico Extremadura y cada lunes mi padre me lo trae porque me gusta seguir la actualidad deportiva. Es una costumbre que tengo desde hace mucho tiempo. Leer es ante todo un ejercicio de la mente. La mueve, la revoluciona y la desarrolla. Me encanta estar bien informado de mi tierra».

Inés García (Don Benito)

Pablo Ángel Durán (Villanueva de la Serena)

«Para mí un café por la mañana sin el Periódico Extremadura al lado no es un desayuno completo. Los profesionales de este diario han demostrado a menudo que reportajes originales o entrevistas con personajes atractivos pueden generar una gran atención».

Alejandro Sánchez (Villanueva de la Serena)

«No suelo tener mucho tiempo libre al cabo del día, pero entre mi rutina está leer el Periódico Extremadura. Lo he visto en casa y es una costumbre que tengo porque me gusta estar bien informado. Es un diario respetado y querido en mi entorno. La prensa es una herramienta muy importante para entender lo que pasa en el planeta. Hay que reivindicar el periodismo de proximidad».

Antonio Torres (Villanueva de la Serena)

«Soy lector de el Periódico Extremadura de toda la vida y un asiduo en la edición digital. Intento estar al tanto de todo lo que pasa en nuestra región. Contar con una información creíble es relevante para mantener debates razonados y razonables que nos lleven a abordar las problemáticas que tenemos ante nosotros y buscar buenas salidas. Muestra a los lectores su realidad local».

Carmen Mayo (Almendralejo)

«Es muy importante estar al día de todos los sucesos que van ocurriendo en la comunidad autónoma. En nuestro despacho de abogados nunca falta el Periódico Extremadura. Me gusta su estructura, su formato y ese momento de la mañana de empaparme de la actualidad regional. La publicación ofrece una información muy certera, muy profesional e imparcial. Muchas felicidades por este siglo de buen periodismo».

Ignacio Lloret (Almendralejo)

«Soy una persona que me gusta saber de la actualidad que nos rodea y tengo mi momento informativo cada mañana con el papel. Me gusta informarme con el Periódico Extremadura. Sus páginas ofrecen un gran número de noticias, reportajes, conocimientos, cultura y libertad. También me aporta capacidad crítica hacia a la sociedad en la que vivo. Y 100 años informando a los extremeños dan para muchísimo. Enhorabuena por vuestra labor».