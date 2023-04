Llegas a la puerta, pones el dedo, suena el ‘click’, pasas el torno. Estás en casa. El universo cambia. El mundo que arrastras (hay días mejores y peores, todos pesan) se queda fuera. La redacción como refugio. La redacción como hogar. Aquí empieza otra realidad.

La de veces que he dicho o he escrito: «Ya salgo». Y no. No salía. La de veces que me han esperado... Trabajar en un periódico es tener la certeza de que la vida es pura improvisación. No puedes bajar la guardia. ¿Inquietante? Adrenalina pura.

Creo que me enamoré de esta profesión el primer día que la viví. Ya saben eso de: «Quien lo probó, lo sabe». Un verano, estrenando la veintena, saboreé qué era ir con la libreta, el bolígrafo y la grabadora. Qué suponía preguntar y repreguntar. Qué significaba que tu nombre apareciera en tinta. Mi padre aún guarda esos ejemplares.

He tenido la suerte de empaparme en el periodismo local, el que siempre defenderé. El más cercano, el más gratificante, el más bonito. La calle es, sin duda, la mejor escuela.

¿Cómo lo explico?Un tema que te arde entre las manos y necesitas soltarlo, el titular del reportaje que se te ocurre en la ducha, una noche de copas cuando el camarero te da un hilo del que tirar, una historia que te remueve por dentro. Estar en primera fila. Ser testigo directo y vigilante de lo que acontece. El bicho en el estómago. La emoción de publicar. Las ganas de que algo sirva para algo. La sonrisa en los ojos cuando lo consigues.

Olo que es lo mismo, la pasión como ingrediente mágico.

Por eso no puedo entender cómo hemos permitido que la precariedad se coma a esta profesión. Que la haya devorado sin piedad. Cómo hemos conseguido que la vocación se esfume por culpa de condiciones laborales indignas. Cómo hemos sido cómplices del deterioro. Yno me refiero solamente al propio gremio. Aún estamos a tiempo.

Para mí el periodismo no es solo el mejor oficio del mundo, sino una manera de vida. Una forma de respirar, de mirar, de viajar.

¿Exigente? Mucho. ¿Compensa? Infinito. Al fin y al cabo, es un lujo pasarse la vida haciendo lo que a una le gusta. Yo, por eso, me siento una privilegiada de poder seguir aquí, en un periódico centenario que huele a papel, que resiste, que pelea, que siempre busca la manera de hacerlo. Que se ha reinventado. Y lo hará las veces que haga falta.

¿Momentos malos? Sin duda. Más de los que me gustaría. No lo decides tú. No lo controlas. Se te escapa. Te supera. Te desborda. También en eso consiste la vida, ¿no?

Después hay días que te vas con esa sonrisa en los ojos y entonces recuerdas todos los porqués. Vuelven el apetito y las ganas. Y empieza, otra vez, la revolución.

El tiempo desgasta, cómo no. Las fuerzas no son siempre las mismas. Existe el derecho a querer abandonar. La flaqueza, a veces, es necesaria. Pero como dice Ángel González en uno de sus poemas: «Para vivir un año es necesario / morirse muchas veces mucho». Imaginaos un siglo.

Rocío Sánchez es redactora jefa de El Periódico Extremadura