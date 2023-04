Alguien ha dejado a un niño junto a un banco. No tendrá más de un año. Está sentado en su sillita, mirando hacia el estanque. Es extraño ver a niños tan pequeños, solos en el parque. Un niño solo siempre parece abandonado. Entran ganas de ir hasta él y consolarle, aunque a este no parece importarle su soledad. Además, ya he aprendido que eso no debe hacerse. Que nadie te lo agradece, y menos los padres.

Tarda mucho, quien sea. Cojo un puñado de maíz del bolsillo de mi abrigo, o más bien del forro de mi abrigo, porque el bolsillo tiene un agujero y ahora el maíz está repartido por el interior, y me acerco hasta él con la excusa de echárselo a los patos. Con el rabillo del ojo intento localizar al guardia, pero no le veo. Es increíble cómo pueden algunos padres ser así de irresponsables. No hay nadie pendiente de este niño. La única evidencia de que en el banco hubo una vez un adulto, es un periódico doblado. Con disimulo, me siento y lo despliego sobre mis rodillas. El niño me observa. Puedo notarlo aunque mi vista sigue fija en la portada del diario. Hace ruidos para llamar mi atención. Por fin levanto la vista del periódico y le miro. Me tiende la mano para que le dé maíz. Tiene los ojos como esos malditos remolinos del azud: una espiral azul que atrapa y te lleva hasta el fondo. La boca como un sello de lacre. El dedo índice extendido para separarme a mí del resto del mundo. —Má —dice. —No puedo —le susurro, y vuelvo al periódico. —Má. —Que no puedo. Cuando vuelva tu madre, se lo pides a ella. Una señora y una niña de ocho o nueve años se colocan junto a nosotros. Ahora el bebé y yo formamos un «nosotros», y eso me arropa. La niña tiene la piel blanca y un lunar en la mejilla, como una isla de chocolate en un mar de leche. Mira al bebé y le sonríe. Él extiende su otro dedito índice hacia ella, porque, mientras que no haga eso, la niña y el mundo son la misma cosa, y repite: —Má. —Ay, qué cosa más bonita —dice la señora—. Vamos, no podrá negar que es su nieto. Tiene sus mismos ojos. —No, si yo… —no merece la pena entrar en detalles; nadie agradece los detalles— Estoy esperando a su madre. —Ya, ya. Qué me va a contar. Esperando a su madre acabé criando yo a esta. —¿Y el padre? —le pregunto, y al momento me arrepiento, porque el niño vuelve a decir «Má», tendiendo la mano, y arruga la cara para empezar a llorar. —Uy, mi hijo… Ese de bueno es tonto. Se fue a Zaragoza, porque es conductor de tanques, ¿sabe usted?, y dejó aquí a la niña y a la mujer porque decía que allí iban a pasar mucho frío. Y, mira, un poco de frío no le habría venido mal a mi nuera, que… Bueno, no sigo porque está la niña delante. La muchacha coge un gusanito de su bolsa y se lo tiende al bebé. Él lo toma con sus deditos regordetes y blancos. —¡Dale más, muchacha, que tienes una bolsa llena! —No, si él no debe comer —me sorprendo diciendo—. Es muy pequeño. Venga, ¿se lo tiramos a los patos? Me levanto del banco y le cojo la manita. Siento las miradas de un grupo de madres a mi espalda, clavándose en mi nuca, pero, ¿qué se supone que debo hacer: dejar que se lo coma? —Así —le digo, ayudándole. El gusanito cae del otro lado de la reja y un pato tuerto, con un bulto en el pico, lo engulle inmediatamente. La niña mete una ramita por la reja y pincha al pato, que emite un graznido y huye al estanque. La mujer le da una colleja. —¡Isabel! Mírela —me dice a mí—, guapa como su padre y mala como su madre. —No quería hacerle daño, abu. —Má —le dice el bebé a la niña, tendiéndole la mano. No soporto a la gente que le habla así a los hijos, y menos a los nietos. El bebé arruga el entrecejo y amaga un llanto. No quiero que empiece a llorar. Rebusco más maíz en el forro del abrigo, pero los granos se me escurren entre estos dedos torpes. Me levanto y agarro la sillita por la empuñadura. —Isabel, seguro que tu mamá es una mujer maravillosa. La señora pone cara de sota, y yo empujo la sillita para alejarme del estanque. Ojalá pudiera llevarme también a la niña. —¡Papá! —oigo una voz que me resulta familiar. Miro hacia atrás. En el grupo de las madres, una chica me sonríe y me saluda con la mano. —¡Aquí! —vuelve a gritar. Empujo la sillita hasta ella y me planto delante, sin saber qué decir. La chica se agacha y le inspecciona las manitas al bebé. —¿Y esto, Martín? ¿Es que te ha dado gusanitos el abuelo? Papá —me pregunta, levantándose—, ¿le has dado gusanitos al niño? Yo niego con la cabeza y siento que alguien me tira de la pierna. Es una niña de ocho o nueve años, con la piel blanca y un lunar en la mejilla, como una isla de chocolate en un mar de leche. Me tiende un periódico. —Que se le había olvidado. Miguel Ángel Carmona del Barco Escritor