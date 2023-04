De los cien años que tiene este periódico, yo estuve en él más o menos diez. Lo que quiero decir es que si se me ocurriera reclamar una butaca de patio en su historia el acomodador me mandaría, y con razón, al gallinero. Por ello me siento honrado con que en este cumpleaños tan señero me hayan dado la oportunidad de escribir este suelto con firma -apenas unas pocas palabras más que las que caben en una gacetilla, pero buenas sean- para decir qué me queda a mí de esos diez años que pasé, ocho de ellos dirigiéndolo, en este centenario Periódico Extremadura.

Me queda, por encima de otros inventarios y aun en contra de ellos, la imagen de gente trabajando apasionadamente. Con el tiempo uno se da cuenta de que pocos honores hay mayores al de apostar tu vida en lo que haces. Yo lo vi aquí, en la Redacción del Extremadura. Así que me quito el sombrero por esos periodistas y me siento orgulloso de haber compartido con ellos momentos de todos los colores, pero también de los que suponen la mayor emoción que cabe a los que amamos este oficio, la emoción de dar noticias, el único salvoconducto que tenemos para ganarnos la oportunidad de tener una larga vida. Os la deseo.