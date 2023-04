Llega un momento en el que un periódico deja de ser propiedad de una empresa o una cabecera para pertenecer a la gente, a los lectores, con quienes establece una relación de complicidad. Es el caso de El Periódico Extremadura, el cual es ya patrimonio de los extremeños. Cien años han hecho posible que este rotativo de papel e internet sea referente informativo de primer nivel y vehículo transmisor del sentir de todo un pueblo. Para ello hay varios factores clave: estar pegados al terreno en lo local y lo regional, actuar con profesionalidad e independencia en todo momento y practicar un periodismo comprometido con esta tierra y sus gentes.

No tocar estas tres pautas, o simplemente no tenerlas en cuenta a la hora de practicar esta tarea, desvirtúa la función propia de un periódico y lo convierte en propaganda. No se trata de actuar ni ocupar una función activa, pero sí mostrar los hechos para que el común de la gente sepa lo que ocurre y se forme una opinión al respecto. Como decía el maestro de periodistas Ryszard Kapuscinski: «El trabajo de los periodistas no consiste en pisar cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo corren a ocultarse».

En estos tiempos que nos toca vivir, donde la rentabilidad empresarial supone la subsistencia propia de un medio de comunicación, el periodismo es más necesario que nunca. Sin periodismo no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Los ciudadanos necesitan información, contexto, análisis, opinión. O lo que es lo mismo, herramientas para afrontar la realidad del día a día y saber qué pasa y por qué pasa. Y cómo evitar que vuelva a pasar. Es el punto de partida para alimentar una conciencia crítica, tan necesaria siempre. Es lo que enriquece a la ciudadanía, lo que la hace fuerte.

De ahí que El Periódico Extremadura se haya comprometido con el territorio donde se asienta. Que mire cara a cara a su gente en su narración. Que les conceda esa capacidad de poder ser más libres.

La unión de Cáceres y Badajoz

Ahora que se cumple el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía conviene referir que este rotativo fue testigo directo del nacimiento de esta comunidad autónoma y contribuyó desde el principio a su construcción y posterior consolidación. Transcurridas cuatro décadas puede decirse que la región extremeña goza de las competencias que ha querido adquirir por sí misma y le otorga la Constitución; y su identidad como región se ha más que consolidado.

En el año 1983, cuando Cáceres y Badajoz optaron por unir sus designios, se fraguó una región sobre unos cimientos más geográficos que culturales. Pasado el tiempo habrá que convenir que la decisión fue acertada y que hubo un periódico regional que supo contarlo y también traer la voz de un pueblo deseoso de poder decidir por sí mismo, por su propio futuro. Sin tutelas.

Lo cierto es que, sin perder las señas propias de cada territorio, porque todo suma, Extremadura se ha convertido en una tierra diversa, atractiva, rica, abierta, de acogida. Quizás siempre lo fue, pero ahora somos más conscientes que nunca. Ahora ya sabemos que nadie puede ponerlo en duda.

Aunque también la región sigue arrastrando losas, como la emigración juvenil y las malas comunicaciones ferroviarias. Por poner solo dos ejemplos. Hay heridas que no se cierran. Por eso es tan importante la labor de El Periódico Extremadura, porque está ahí, vigilante, testigo directo, reflejando la realidad que acontece con todas sus aristas, poniendo tinta a lo bueno y a lo malo, sin tapujos. Porque sin crítica, sin análisis, sin poner el foco en lo que no funciona, en lo que no termina de avanzar, no se puede crecer.

Hacer región también es reconocer los problemas, identificarlos sin tabúes. Es la única manera de buscar y encontrar soluciones. Bajo esas premisas, El Periódico Extremadura se convierte de nuevo en un aliado clave de la ciudadanía.

Además, este rotativo lleva por bandera ser altavoz de esos colectivos vulnerables --sea por el motivo que sea-- que luchan porque la vida sea más justa. Que lo sea para ellos y para los demás. Nuestro papel, pegado a lo local, permite pequeños logros que se convierten en grandes victorias.

Por ejemplo, una reivindicación vecinal que consigue ser escuchada y que, de ese modo, se tomen cartas en el asunto es una de las tareas principales de El Periódico Extremadura. Porque el periodismo es poder. El poder de influir. El poder de evidenciar situaciones injustas. Hay que señalarlas con el dedo, contarlas una y otra vez, no olvidarlas. Esto también es compromiso social.

En sus manos tienen una publicación que demuestra cómo esta redacción ha sabido recoger el sentir de todos los rincones de esta región a lo largo de los últimos cien años. Es historia de Extremadura contada a través de sus propios vecinos. No hay mayor tesoro para una comunidad que debe tener memoria para no volver a cometer los errores del pasado.

Queridos lectores, os damos de nuevo la mano para seguir construyendo Extremadura. Como mínimo, otro siglo más.