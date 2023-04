Hace unos días le pregunté a la inteligencia artificial ChatGPT que me hablara de el Periódico Extremadura y que fuera emotiva. Y esto me dijo: «El Periódico Extremadura es más que un simple periódico. Es una voz que representa a la comunidad extremeña. Es una publicación que refleja la identidad y la cultura de una región única y diversa, que tiene mucho que ofrecer. «A través de sus páginas, el Periódico Extremadura ha sido testigo de la historia de la región; ha informado sobre sus éxitos y sus retos, y ha sido una plataforma para la expresión de las voces de sus ciudadanos. Desde sus inicios en 1923, ha sido un medio comprometido con la verdad y con el servicio público, llevando la información a todos los rincones de Extremadura. «Además, el Periódico Extremadura ha sido una fuente de inspiración para muchos jóvenes periodistas de la región, que han encontrado en él una oportunidad para desarrollar su talento y su pasión por el periodismo.

«En resumen, el Periódico Extremadura es una publicación que ha formado parte de la historia y la identidad de Extremadura, y que sigue siendo un referente para todos aquellos que quieren estar informados sobre lo que ocurre en la región».

¿Qué más se puede decir? Voy a cumplir 34 años en su redacción. En este tiempo, el diario se ha enfrentado a múltiples retos y desafíos, de los que ha salido fortalecido y victorioso. Pero, tal vez, el más brusco aterrizó con la era digital, que ha transformado tanto la producción como el consumo de la información. Sin embargo, el compromiso de el Periódico Extremadura y de sus trabajadores con los lectores permanece invariable y se basa en ofrecer un periodismo fundamentado en la veracidad, la credibilidad, la integridad, el rigor, la honestidad, la independencia, la neutralidad y la calidad.

Julia Preston, experiodista del New York Times, de 71 años, subraya que el periodismo, actualmente, viaja en dos trenes: uno lento (el papel) y otro rápido (el digital), pero en ninguno de los dos debe perderse la esencia: «El buen periodismo escucha, no pontifica; no tiene prejuicios; tiene la mente abierta y una sensibilidad muy fuerte para detectar a los mentirosos y a los payasos».

El Periódico Extremadura tira de estos dos trenes con credibilidad y calidad desde hace 100 y 24 años porque un periódico es como un cuerpo humano: la sangre es la noticia; el corazón los periodistas; las extremidades la publicidad, la distribución, la gestión, los técnicos, los impresores, los repartidores y los quiosqueros; y el alma son sus lectores.

Por eso, el centenario de un periódico significa mucho más que la celebración de una efeméride, mucho más que la acumulación de noticias a lo largo de ese siglo de vida. Supone el espejo y el reflejo de la sociedad en la que habita.

Ahora que la tecnología parece que suple cualquier faceta de nuestras vidas, la inteligencia artificial nunca reemplazará a los periodistas ni a los medios de comunicación porque, como el propio ChatGPT subraya, para este trabajo se necesitan habilidades humanas como la capacidad de investigar y comunicarse para producir contenidos de alta calidad.

Almudena Villar es Jefa de Sección Digital de El Periódico Extremadura