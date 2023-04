Justo este año en que el Periódico Extremadura cumple 100 primaveras, yo he cumplido 20 como parte de la plantilla de esta casa que, a fuerza de, como se suele decir, sangre, sudor y lágrimas, hemos conseguido entre todos mantener a flote. Puede sonar poco humilde lo de «entre todos», pero, dándole al grupo editorial Prensa Ibérica todo el valor y el agradecimiento que merece por su decisión de adquirir este diario y sumarlo a su lista de cabeceras, debo decir que en el Periódico Extremadura somos una gran familia, que lo ha dado todo y lo da todo cada día por seguir haciendo lo que nos apasiona y estar al servicio de todos los lectores que nos siguen siendo fieles.

Yo empecé en el anterior milenio, como muchos otros, haciendo unas prácticas de verano que me permitieron meter la cabeza por primera vez en la prensa escrita . No debí de hacerlo mal cuando, pocos meses después, me llamaron para hacer colaboraciones gracias a la recomendación de la que fue mi mentora, una veterana de la casa, Merche Rodríguez Rey.

Y de colaboradora pasé a entrar en la plantilla, primero con un contrato de media jornada y, finalmente, de jornada completa. No soy de las más antiguas, pero en estos más de 20 años de relación con el Periódico Extremadura, he vivido momentos muy buenos y momentos de crisis. Momentos en los que los sueldos eran elevados, en que estábamos en plena plaza Mayor de Plasencia y con hasta cinco personas trabajando en la ciudad, a momentos de reducciones de plantilla, cambios de sede, de traslado y posterior cierre de una rotativa que dio prestigio a el Periódico Extremadura y a Plasencia por acogerla...

Todo el que ha trabajado durante una temporada en este diario sabe que, hasta que llegó Prensa Ibérica, año sí y año también, tuvimos sobre nuestras cabezas una espada de Damocles y un augurio de cierre. Cuántas veces habré escuchado, sobre todo de políticos, la noticia del cierre inminente de el Periódico Extremadura. Como se imaginarán, las desgracias compartidas unen y, para mí, la plantilla de este diario es un grupo de jabatos siempre al pie del cañón, un David contra Goliat que ha conseguido salir indemne a pesar de los agoreros y abstraerse de todos esos comentarios y vaticinios negativos que decían que nos quedaban dos telediarios.

Pero llegó Prensa Ibérica y llegó una pandemia que nos obligó a seguir poniéndonos las pilas, a cambiar el trabajo presencial por el teletrabajo y a compartir el papel con un gigante que ha llegado para quedarse y que tiene un futuro que no alcanzo a ver, el periodismo digital.

Para nosotros, la pandemia no fue una temporada de quedarse en casa sin trabajar, al contrario, la recuerdo como un no parar para intentar llegar a todo, para actualizarnos en el manejo de programas de edición y, sobre todo, donde nuestra tarea de servicio público alcanzó su máxima expresión.

Ya estamos en ese barco. Aunque no nos guste, la mayoría de los lectores se informan más a través de una pantalla que del papel y aquí seguimos, motivados, deseando seguir cumpliendo años y con curiosidad e ilusión por lo que nos deparará el futuro.

Raquel Rodríguez es redactora de El Periódico Extremadura