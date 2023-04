Han pasado más de 20 años (¿quién decía eso de que no son nada?), pero aún recuerdo estar muy nervioso. El corazón acelerado. La boca seca. Las manos sudorosas. Aunque aún no lo sabía, aquello que me disponía a hacer iba a cambiar mi vida. Al menos la dirigiría en una dirección determinada, que aunque elegida, no dejaba de despertar dudas, miedos. Era la primera vez que cruzaba una puerta que desde entonces he traspasado en cientos de ocasiones. Era mi primera vez en El Periódico Extremadura. Si les soy sincero, no sabía dónde me metía, no sabía que esta profesión se ama y se odia a la vez. Nada de eso se aprende en las facultades. Ni el periodismo se aprende en la facultad de periodismo. La mejor escuela es esta, con cien años ya de experiencia. Todo un siglo contando lo que sucede.

Contar historias. «La Ensaladera de la Davis estará en Cáceres este fin de semana». Esa fue la primera que yo conté, un 6 de julio de 2001. Lo releo y siento cierto pudor por cómo escribía aquel becario con cara de asustado y una mochila con un cuaderno y un par de bolis. No es más que una minúscula gota en este océano de historias que durante un siglo han recogido las páginas del Extremadura, porque nada más, y nada menos, lo que aquí se hace es contar historias.

Siempre al filo del abismo. Desde aquel primer día que crucé la puerta de esta casa he escuchado que el periodismo tenía fecha de caducidad. Al menos los periódicos de papel, que llevan 20 años cerrando. El Extremadura también. Nos hemos acostumbrado a vivir así. Tiene hasta su parte emocionante por eso del riesgo. Pero de momento, aquí seguimos. No plantando cara a lo nuevo, eso sería una locura, pero sí adaptándonos como podamos. Hoy, por primera vez en esos más de 20 años, siento que de verdad el papel puede tener fecha de caducidad. Y me entristece, porque no hay nada más placentero que desayunar mientras se pasan las páginas de un periódico. Ysi es el Extremadura, mucho mejor.

Pero no parece que haya vuelta atrás. Hace ya muchos meses que no veo a alguien joven (y cuando digo joven meto ahí a todos los de menos de 40, o incluso 50, por qué no) con un periódico bajo el brazo. No hay que lamentarse, hay que adaptarse. Los medios, también este, lo estamos haciendo. Tienen que seguirnos los lectores, sin ellos es imposible. Me explico. Hasta ahora, la ‘información’ ha estado, y sigue estando en muchos casos, de forma gratuita en internet. Pero producir una buena información, a la que no hay que ponerle comillas porque está contrastada y está hecha por buenos profesionales, no es gratis. Es un camino sin retorno que este periódico centenario tendrá que acabar tomando más pronto que tarde, a pesar de toda la incertidumbre que nos genere a quien en él nos dejamos el alma.

Compañeros. Este periódico es su gente. Los que lo hicieron antes y los que lo hacemos ahora. En 20 años he compartido espacio con muchos compañeros. Algunos ya no están. Por suerte la mayoría sí. De todos he aprendido algo (también lo malo) y aunque sea muy feo centrarse solo en algunos, lo voy a hacer. Discúlpenme los demás. Mis primeros años de becario fueron en deportes, donde tiempo después acabé volviendo. Estaban en mis inicios y están ahora. Y son algo más que simples compañeros. Hemos compartido muchas horas, buenas y malas. E intento aprender algo de ellos. Gracias José María. Gracias Javier. ¡Vamos a por otro siglo!

Jaime Jiménez Torbellino es redactor de El Periódico Extremadura