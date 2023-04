El sol sale para todos.

Fue Cela quien me entró en el gusanillo de la publicidad. En uno de sus apuntes carpetovetónicos me indicó hace muchos años como un anuncio, cualquier clase de anuncio, puede connotar, denotar, hacerse ver, y ser además de la definición clásica de un grito en la pared, un estudio en si mismo del producto, del anunciante, del anunciado y del público al que va a dirigirse esa sugestión persuasiva que es lo que he llegado a pensar después de años que es la publicidad.

El anuncio en cuestión ha estado como nombre de un establecimiento de ultramarinos y coloniales existente en Madrid hasta hace poco tiempo, en el entorno de Gran Vía, y puede observarse en él multitud de facetas de las indicadas mas arriba.

La publicidad es en realidad un tema apasionante, y lo ha sido desde siempre. Desde que en el Fuero Viejo de Castilla, allá por 1248 se hablaba de las tabernas pregonadas, en contraposición a los que opinaron en el rico refranero que el buen vino no ha menester pregonero y que el buen paño en el arca se vende, muchos si que le han dado los tres cuartos al profesional de la trompetilla. Y es que la inversión o el gasto en publicidad siempre ha tenido partidarios y detractores. Para certificar esta opinión: ¿Conocen, mas allá de sus escaparates, algún anuncio de Zara?

Ripios

La primera edad de oro de la publicidad en España empieza con los anuncios farmacéuticos en la prensa del s. XIX. No podré olvidar nunca ciertas encantadoras búsquedas bibliográficas por las que tuve conocimiento de algún verso que sin duda debe presidir el frontispicio del ripio y de la publicidad para farmacéutica decimonónica, que rescato gozoso con cargo a un volumen, Pilules Occidentales, del farmacéutico Pedro Malo que recoge buenos ejemplos, como éste relativo a un jabón de tocador:

GALANTERIA

Niña a tus plantas depongo

una flor; guárdala bien.

Es el jabón del edén

de los príncipes del Congo.

Y esta otra que también pudiera figurar en la antología de la mercadotecnia de los productos farmacéuticos:

¿Quién, en vez de dormir, hace veladas

de las terribles noches invernales,

teniendo las pastillas benzoadas

del doctor Garrido por dos reales?

Dentro de algún otro ejemplo local antiguo podemos encontrar alguna otra prenda como ésta, correspondiente a una joyería:

Hasta que Víctor Redondo

no ha venido a Badajoz

no hemos tenido hora fija

en casi ningún reloj.

Si quieres saber la hora

a que tu amante te espera

lleva un reloj de Redondo,

y no te dan con la puerta.

Es el reloj un amigo

que siempre nos acompaña

se atrasa si esperas penas

y si alegrías se adelanta.

Anuncios

Eran los tiempos en que la prensa estaba llena de anuncios de crece pelos y de píldoras de Holloway que pronosticaban la curación indiscriminada de toda clase de males. (1)

Y es que la salud parecía la principal preocupación de nuestros antepasados, tónicos, elixires, remedios, aguas, jarabes y polvos compiten por acabar no se sabe si con las enfermedades o con los enfermos. También se anuncian los productos o servicios de la vida cotidiana.

Publicidad local

La publicidad local va añadiéndose a las cabeceras periodísticas, revistas de ferias, catálogos y hojas de mano. Así en Badajoz la pañolería Las Tres Campanas (2); la acreditada funeraria Garrote (3); el moderno tostadero y café El Gallo (4).

También se anuncian continuamente el Garaje Plá, las pañerías de Los Ángeles y La Paloma, la paquetería y perfumería La Giralda, etcétera.

Por su parte en Cáceres también existía una gran actividad publicitaria. De entre ella podemos entresacar muchos ejemplos.

Gran Bazar el Precio Fijo (5); El Mercantil (6); las apreciadas cananas porta caza (7); o las labores de pimentón (8).

Así mismo van apareciendo los establecimientos con mas raigambre y avance de Cáceres: Mostazo, Gran Café, Gozalo, Javier fotógrafo, Café Viena, La Arabia, Hijos de Clemente Sánchez, Pitarch, y un largo etcétera.

En España la prensa es quien traslada la creciente demanda de publicidad y la oferta productiva cada vez mas necesitada de anunciarse.

El mejor ejemplo de publicidad analítica está en los chocolates de Matías López (9):

A nivel nacional surgió la primera agencia publicitaria española con el nombre de Roldós. Después le seguiría la agencia Los Tiroleses, decana de las agencias de Madrid, para atender a los periódicos, siendo uno de los pioneros en introducir la industria publicitaria en España Prat Gaballí, gran conocedor de la técnica publicitaria experimentada en Estados Unidos. Mientras, en el suroeste peninsular nace en 1923 El Periódico de Extremadura que viene a representar al día de hoy el decano de la prensa diaria extremeña. La publicación desde su fundación mima su apartado publicitario dedicándole una página de las cuatro que componen los primeros números. Así lo podemos apreciar en la tercera página de la publicación correspondiente al 4 de abril de 1923 (10).

Belle Epoque

Los años veinte constituyeron la segunda edad de oro de la publicidad española, con creativos de primer nivel como Antequera Arzpiri y Penagos, que popularizaron productos de capricho como los viajes. Las ilustraciones art deco creadas por Penagos representaban una nueva sociedad urbana y moderna. Estaban protagonizadas por una nueva mujer, que pasaría a definirse como la «mujer Penagos»: mujer delgada, sin caderas, que fumaba, practicaba los deportes más sofisticados o mostraba gran afición por lo exótico. (11-12)

El mismo mundo rural necesitaba productos mas cotidianos que representaban la España del granel. Así se anunciaban el Nitrato de Chile, un diseño de Adolfo López Duran Lozano, o surgen los primeros anuncios de seguros (13):

Durante los años 30 nacieron los primeros profesionales del diseño gráfico; Hipólito Hidalgo de Cisneros, Germán Horacio o José Segrelles. El diseño de carteles de cine de Antoni Clavé y los publicitarios de Federico Rivas también gozaron de gran éxito. Perteneciente a esta época es también la exitosa imagen gráfica de La Barraca, cuyo autor fue Benjamín Palencia.

Guerra Civil

La guerra civil y la posguerra redujeron el sistema capitalista y se paralizó tanto la expansión de la sociedad como de la industria publicitaria española. (14)

Desarrollismo

Ya en los años cincuenta, con la desaparición de la autarquía y la consecuente apertura a la economía española, la publicidad era entendida como distinción y acercamiento a una forma de vida que la población española anhelaba. (15)

Con el nacimiento de Televisión Española, en 1956, y la fuerte presencia de la radio, la publicidad empezó a formar parte de la cultura cotidiana de un país que había sido desolado por la barbarie. Los electrodomésticos y comodidades del hogar se adueñaron de las páginas de las revistas, y se decidió “Que trabaje Ruton..!!”

Radio y televisión

Tenemos el ejemplo de la canción del Cola-Cao, y todo lo que significase evasión, ensoñación, huida, tuvo su momento de triunfo.

Los años sesenta supondrán la apertura de fronteras y el regreso de muchas multinacionales que habían abandonado el país y de otras muchas nuevas que aterrizaban por primera vez.

Por su parte la publicidad televisada se convirtió en el centro de la renaciente industria española, ya que las grandes marcas se dieron a conocer de una forma nueva y creativa, donde, a veces, el anuncio no revela el producto anunciado. Sólo lo sugiere.

¡Felicidades a El Periódico de Extremadura por sus primeros 100 años!