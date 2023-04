Si es verdad el dicho popular de que «no hay mal que cien años dure», con la celebración del primer centenario de El Periódico Extremadura demuestra su bondad, una bondad probada por el paso de los años.

Como Obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, me corresponde destacar las raíces que sostienen este árbol ahora crecido y frondoso. Cuando una obra no tiene las raíces profundas, no puede crecer muy alto. Este periódico puede estar orgulloso de las suyas.

El actual decano de la prensa extremeña fue fundado por el Obispo Pedro Segura Sáenz, cuando llevaba apenas tres años en esta sede episcopal, con el nombre de ‘Extremadura’. Apareció por primera vez el día 1 de abril de 1923 –que aquel año era Domingo de Resurrección–, una fecha buscada adrede para lanzar esta atrevida aventura como “buena noticia”. El número 1 del año I da razón de la iniciativa mediática con estas palabras del Prelado: «El Extremadura» ha de ser el alma de la suspirada regeneración regional… una Extremadura rica y próspera; una Extremadura fuertemente unida, de la que se destierren los odios políticos y sociales, en la que se siempre la semilla fecunda de la paz y la concordia».

Don Tomás Murillo Iglesias, entonces presidente de la Junta diocesana de Acción Católica, fue el cofundador y primer director, desde 1923 hasta 1927, y posteriormente presidente del Consejo de Administración hasta su muerte en 1971. En el editorial de aquel primer número hacía esta declaración de intenciones: «No poco ha de influir en el probable éxito de nuestra empresa, el resuelto y decidido propósito que nos guía de alejarnos de todo partido político y de cualquier discusión de doctrina personal. Quienes deseen hallar aquí el ardimiento de una polémica o la alabanza, o la censura ciega del sectario, que no nos lea, porque tampoco satisfará sus anhelos».

Los subtítulos que se han sucedido en el ‘Extremadura’ a lo largo de su historia dan una idea de los derroteros por los que ha transitado y de los valores que ha cultivado: en sus primeros tiempos, bajo el rótulo central, se leía ‘Diario de Acción Católica Diocesana’; en 1936 cambió el letrero por ‘Diario Independiente’ subrayado su neutralidad; más tarde, en 1948, recobró su carácter confesional como ‘Diario Católico’; después acentuó su vínculo con el territorio como ‘Diario Regional’, hasta que en 1989 pasó a depender del grupo Zeta como ‘El Periódico Extremadura’ sin más.

El actual Obispo de Coria-Cáceres es uno más de los numerosos lectores asiduos de este diario. En sus páginas aparecen todo tipo de noticias y temáticas, pero yo nunca me pierdo las dedicadas a Extremadura y, más en concreto, a Cáceres y su provincia. En el poco más de un año que llevo en la diócesis, El Periódico Extremadura me ha permitido compartir los acontecimientos y las preocupaciones, las alegrías y las tristezas de este pueblo que ya es el mío.

Cien años de compromiso con la gente y la sociedad lo han convertido en un testigo privilegiado de nuestra historia reciente. Me gustaría destacar, entre las primeras efemérides que reseñó el nuevo rotativo, la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Montaña el 12 de octubre de 1924.

Estamos a punto de iniciar la celebración de su centenario con un año Jubilar que comenzará el próximo 12 de octubre. Será la primera de otras muchas conmemoraciones que a partir de ahora tendrán que acudir a la hemeroteca de “El Periódico Extremadura” para documentarse.

Ciertamente han cambiado muchas cosas a lo largo de estos cien años, en la Iglesia y en la sociedad. En medio de las guerras mundiales y domésticas, las crisis económicas, los cambios de regímenes políticos, las revoluciones sociales, el aggiornamento de la Iglesia…, la pervivencia de aquel proyecto inicial ha dejado patente su bondad y solidez. La Acción católica nació a la par de la doctrina social de la Iglesia e intentó bajar la fe a la arena de lo social, cultural y político, mediante el empeño «militante» de los laicos por desarrollar las implicaciones seculares de la fe. Los teleclubs, los cines, los teatros, los círculos obreros, los periódicos, las organizaciones de hombres y mujeres, jóvenes y niños… dan idea de las inquietudes del momento. En las raíces de El Periódico Extremadura están los valores cristianos de los extremeños.

En un aniversario, además de congratularnos por los logros conseguidos y agradecer su dedicación de cuantos los han hecho posibles, es obligado formular buenos deseos y votos de futuro. Pues los míos son que El Periódico Extremadura mantenga su espíritu de servicio a este pueblo, que favorezca la convivencia, la solidaridad y todo lo que contribuya a cohesionarnos y avanzar juntos, que se preocupe de dar voz a los más desfavorecidos, que abra caminos de futuro y promueva los valores de la justicia, la verdad, el respeto a la pluralidad, donde tengan cabida las distintas sensibilidades, también la religiosa. Seguro que así, aunque las tecnologías y el mundo cambien, los principios éticos que inspiraron la creación de este periódico, sus raíces, seguirán siendo los mismos cien años después.

¡Muchas felicidades!

Jesús Pulido Arriero

Obispo de Coria-Cáceres