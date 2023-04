«A un lector le importa más su dolor de muelas, que la muerte de un millón de chinos». Esta recurrente sentencia periodística sirve para ilustrar una cuestión ineludible en tiempos de ruido mediático: la prensa local no solo no ha desaparecido sino que ha salido fortalecida de la pandemia. No hablo (obvio) de la empresa periodística sino de la fortaleza del periodismo más cercano, aquel que no puede desinformar de manera consciente porque tiene encima la lupa de sus conciudadanos constantemente.

El periodismo escrito lleva encadenando crisis desde los albores del siglo XXI. Al auge imparable de Internet se le unió la debacle financiera de 2008, la pandemia y ahora la mayor crisis de inflación en cuatro décadas. La prensa escrita se oxigena como puede entre estocada y estocada, pero tras la pandemia los medios locales han tomado ventaja y han superado en confianza lectora a los nacionales. Durante los meses de confinamiento las agendas informativas se dinamitaron en virtud de estadísticas de fallecidos, contagios y una riada de informaciones sobre el coronavirus y la auto protección. La prensa local tuvo que afilar sus herramientas para pulir el periodismo de proximidad que reclamaba el lector encerrado en casa. El reto: compensar con la edición digital la caída en picado de las ventas de la edición en papel. Un reto que, superada la pandemia, se mantiene actualmente, y que supone un mayor esfuerzo para la profesión. Una profesión, recordemos, generalmente entregada pero castigada brutalmente a nivel laboral desde la crisis de 2008 . Un castigo al que se ha sumado el desprecio en la era de las ‘fake news’, en la que hay gente que se cree informada por leer un post de Facebook, escuchar a un ‘Youtuber’ o ‘influencer’ o compartir un ‘meme’ viral. En la era de la desinformación, el descrédito está servido para los trabajadores de la tecla. Y es aquí donde el periodismo más cercano ha conseguido ganar terreno a los grandes medios, gracias a poner el foco en las historias mínimas. Más allá de Moncloa, el BCE, la Eurocámara y la caída del Credit Suisse, los grandes temas en la prensa regional y local son esos que influyen decisivamente en la vida de nuestros lectores. Por eso, el periodismo local resiste a la crisis de confianza generalizada que se ha introducido con la intoxicación y el ruido mediático propio de una sociedad con sobredosis informativa. Las informaciones falsas no tienen cabida en las páginas de un periódico como elEXTREMADURA; sencillamente porque quedarían desmontadas en cuestión de horas por los propios lectores que respaldan este medio. La confianza en las marcas periodísticas es mayor que la confianza general en la información. Y si el EXTREMADURA ha conseguido sobrevivir durante un siglo (convulso y plagado de turbulencias) por algo será. En el binomio cercanía y confianza reside la clave, que la pandemia ha vuelto a poner de relieve. Y todo eso en un clima de polarización creciente; gracias a una herramienta indispensable pero nada sencilla: relatos hiperlocales, con una conexión emocional que incluso pueden ayudar a entender la realidad global.