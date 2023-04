Todavía recuerdo la ilusión y el olor de la redacción el día que puse mi primer pie en ella y aquellas maravillosas jornadas estivales maratonianas que empezaban con un buen desayuno junto a media plantilla. Qué importante es sentirse parte de un lugar. Y mi lugar, uno de ellos, es desde hace casi 17 años esta redacción. La ilusión se va renovando -que no perdiendo- con los años y las circunstancias, pero el olor a tinta y a papel, ese olor, nunca ha cambiado. Quizás porque soy extremeña de pueblo chico, eso de sentirse parte de una comunidad, de empatizar con los vecinos de mesa o buscar apoyo, comprensión o simplemente alguien a quien pedir limones o sal (céntimos para la máquina de café en este caso) es casi de formación rural. Porque hoy que celebramos el centenario del Periódico Extremadura, el decano de la prensa extremeña, nos fijamos solo en un número, un siglo de vida, pero una lleva casi media de la suya entre estas paredes amarillas, y no son números precisamente lo que contamos cada día, son historias, son personas, son reivindicaciones, alegrías, vivencias, injusticias...

Hay tantos relatos en este tiempo, tantos testimonios, que hoy he decidido recuperar uno de los que como este diario suma ya también cien años. «¿Cuál es el secreto de la longevidad?», le preguntaba a Santiago Castellano, un vecino de Losar de la Vera cuando en 2020 sopló las 100 velas, todo después de superar el covid-19 en las primeras semanas de pandemia y tras dos meses aislado en la residencia de mayores en la que vivía. «Trabajar mucho y llevar una vida normal», respondía mientras contaba que era el primer cumpleaños sin los besos ni abrazos de sus familiares. Y aunque cada vez son más los que cruzan los límites que impone la propia ciencia gracias al progreso y a una calidad de vida en las últimas décadas de la que ha dado buena cuenta este periódico en sus páginas diarias, «no todos llegan, ¿verdad?», se cuestionaba Saturnino entonces.

Y cuánta razón llevaba. Llegar es un camino largo y serpenteante, difícil a ratos, sereno a veces. Pero el secreto o parte de él, como bien decía este centenario extremeño, radica en el trabajo.Y detrás de un siglo de vida de un periódico hay mucho trabajo y de muchas personas. Todas, o la gran mayoría con los que he coincidido, entregadas a una profesión y una pasión que tiene demasiado de renuncia y sacrificio personal de cada uno de nosotros, que termina un día tras el cierre de cada edición y empieza al siguiente en cada nuevo planillo en blanco. «Que acaba cada noche después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas tras el desayuno» (‘El amor en los tiempos del cólera’). Y así durante 100 años ya. ¡Ojalá otros cien! Porque a mí esto del periodismo es una de las cosas más apasionantes que me han sucedido en la vida. Alguna vez, en mi adolescencia, había fantaseado con formar parte de una redacción de las de verdad, pero tengo la certeza de que fue el periodismo el que eligió que este fuera mi lugar, el que me eligió a mí desde aquel verano del 2006 que puse el primer pie en esta redacción. Qué importante es sentirse parte de un lugar. Y qué lugar.

Guadalupe Moral es redactora de El Periódico Extremadura