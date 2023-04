Vivimos tiempos de cambios acelerados. Y nos lanzan a un futuro en el que el nuevo protagonista parece ser la inteligencia artificial. Eso dicen. Hace semanas que no se habla de otra cosa. Ya se coloca como el siguiente paso en la vida y también para los medios de comunicación, después de emprender ese camino de la digitalización que ha costado pero que ya nadie esquiva porque no es una opción, es la realidad en la que vivimos o más bien navegamos desde hace tiempo. Lo cierto es que me resulta paradójico abordar este asunto para conmemorar que este periódico cumple un siglo de historia, un siglo ni más ni menos dando cuenta de lo que pasa en Cáceres primero y en Extremadura después. Siendo testigo de pequeñas y grandes historias, protagonista de los cambios y, hablando de lo que nos ocupa aquí, de cómo los medios de comunicación han ido adaptándose y sobreviviendo a lo que la sociedad demandaba. En el tránsito a su segundo siglo de vida parece que asistirá al triunfo, la debacle (y el olvido) o algún punto intermedio de todo eso que ahora nos dicen que cambiará la forma de hacer periodismo. Yo sólo espero que lo que se siga haciendo con inteligencia artificial o son ella sea periodismo. Y que en medio de la vorágine no nos dejemos embaucar por lo que puede ser y olvidemos lo que ya es la esencia de este trabajo. Y las formas también importan aquí, no sólo los formatos.

En los primeros pasos de la digitalización recuerdo los discursos que ya pronosticaban la muerte del papel. Cada vez resuenan más y más altas las voces que ponen fin al periódico que se huele y se toca; el que mancha las manos de tinta y se atasca aveces al pasar la página por las punturas que deja la rotativa en los laterales. Ese periódico que invita al sosiego y a la tan necesaria reflexión, y más en los tiempos que corren. Me resisto a asumir que llegará el día en el que no cogeré ese periódico compartido en la barra de un bar, manoseado por todos los que antes que yo han buscado en él la guía de lo que pasa en el mundo, la cartelera del cine, el menú de la televisión para esa noche o incluso alguna alegría en el horóscopo, quién sabe. O que no me sentaré un domingo por la mañana a devorarlo desde la primera a la última letra; si puede ser, al sol y con café.

Uno de mis primeros recuerdos ligados a este oficio y a esta segunda casa que es desde hace 17 años El Periódico Extremadura está en el ejemplar que me encontraba en la mesa camilla del salón de mis padres cada día a la vuelta del colegio. Entonces era sólo Extremadura y allí estaba un día tras otro, doblado por la mitad. Unas veces mamá y otras papá cumplían con el ritual de cogerlo en el quiosco. No sé qué leería, pero recuerdo que me gustaba abrirlo, pasar las páginas; y también corroborar que ese día era la primera de la casa en hacerme con él. ¡Ja!

Algunos años después, mi vida se cruzó de nuevo con este periódico. En los últimos he vivido el salto tecnológico en esta carrera está lanzada ya en todos los medios del viejo papel. Digital first como mantra. Todo a la página web, a las redes sociales, al pozo sin fondo que es el universo de internet. En eso estamos. Asistimos a un cambio de modelo que promete sumar ahora también el uso de la inteligencia artificial para analizar datos y encontrar historias. Bien por todo lo que sume, bienvenida sea esa nueva revolución si puede enriquecer el periodismo; pero que su irrupción no nos nuble la inteligencia natural. Solo eso. Y que la vorágine de la vida virtual no nos prive del placer y el sosiego del papel. Por lo menos otros cien años más.

Rocío Cantero es redactora de El Periódico Extremadura