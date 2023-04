Siempre me gusta recordar que yo estudié periodismo en Madrid, pero me hice periodista en Extremadura. Fue en mi tierra, y en un periódico regional, dónde sentí que había cumplido mi sueño de ganarme la vida contando historias. Y darme cuenta de ello en su momento fue como una patada de realidad en toda la boca.

Ya en la facultad estaba muy claro que en nuestro oficio no todos llegaríamos a ser reporteros de guerra, aunque muchos en nuestra ignorancia o inocencia lo tuviésemos en los ‘altares’ y lo consideráramos, entonces, lo más alto a lo que podíamos aspirar.

Mientras que el periodismo local, por el contrario, era el otro extremo. Quizás porque nos enseñan desde chicos, que la ambición es desear llegar ‘lejos’, literalmente, y quedarse en ‘casa’ es de acomplejados y/o mediocres.

Supongo que por eso, en un principio, lo de volver a Badajoz, y a un medio extremeño, después de trabajar en la capital, me parecía más recular que coger carrerilla. Me llevó meses de información y reportajes darme cuenta de lo equivocada que estaba, y de la maravilla que era informar a los míos, de lo nuestro.

Viajar por todos esos pueblinos, que ni siquiera sabía que existían, y conocer a gente corriente, que me enseñaba extraordinarias lecciones de vida, desde la humildad más rutilante, me ayudó a poner en valor mi patria chica, desde una perspectiva totalmente distinta.

Aprendí a apreciar la dedicación y la minuciosidad de oficios olvidados, como zahoríes, alfareros, piconeros o fragüeros. Descubrí lenguas secretas, como ‘a fala’. Me deleité con las recetas mejor guardadas de las cocinas de nuestras abuelas. Y me enorgullecí de las nuevas generaciones de agricultores, que eligieron quedarse a labrar la tierra parda de la que hablaba Chamizo.

Entrevisté a toreros que no conocían el miedo. Encontré talento a raudales, en todos los ámbitos de la cultura y el arte local; y compromiso y abnegada dedicación, en la educación, la investigación y la salud. Profesionales destacados de cada uno de esos campos y, también, otros más humildes, que con su día a día, hacían camino al andar, que diría Machado, dejando su particular huella en nuestra historia como comunidad autónoma.

Tuve la suerte de cruzar muchas veces esa raya imaginaria que separa España y Portugal. Y me enamoré perdidamente de su gente, de sus paisajes, de su gusto incontestable, elegante y atemporal en todo, desde la comida a los pavimentos de sus calles. Entendí las muchas similitudes compartidas y estimé su tozudo empeño por mantener sus tradiciones.

Fui testigo y vigilante de la gestión de algunos políticos también. Desde alcaldes de los municipios más pequeños, a consejeros sentados en grandes despachos y rodeados de asesores. Y comprendí que el servicio a los ciudadanos no se mide por la cantidad de los mismos, sino por la dedicación, la cercanía y la sensibilidad para entender y conocer sus inquietudes y sus necesidades.

Y quizás lo más importante, a nivel personal, tuve la suerte de trabajar codo con codo y llamar primero, compañeros y luego, familia, a profesionales apasionados, comprometidos y rigurosos, que me enseñaron de verdad a ser periodista. Rocío Sánchez Rodríguez, Antonio Cid de Rivera y Antonio Barquilla Rosas me demostraron a diario que también se pueden cambiar las cosas y ejercer el Cuarto Poder desde otras trincheras, no tan lejanas o peligrosas, pero igual de veraces y de necesarias.

Observándoles cada día, supe de otras batallas que acaparan menos focos, pero que también marcan muchas vidas. Y me di cuenta de que es más difícil y mucho más valiente, a veces, hacer preguntas incómodas e incisivas, cuando el entrevistado no sólo te conoce a ti, sino a toda tu familia.

Mirando atrás tengo la certeza de que aquella chiquilla, que soñaba con formar parte de una redacción como las de las películas, ha alcanzado con creces sus aspiraciones. Y creo que ahora que se cumplen 100 años de esta casa, El Periódico Extremadura, el decano de nuestra región, aquellos pioneros, que también apostaron por la información local y por esta tierra y sus gentes, también se sentirían muy orgullosos de los retos logrados.

Aún quedan muchos por cumplir. Un tren digno. Bajar la tasa de paro. Crear más empleos para que no se sigan marchando los más jóvenes y los mejor preparados. Que puedan quedarse y puedan permitirse el lujo, si quieren, de tener hijos, que repueblen esos municipios, que cada día pierden más habitantes.

Dejar de ser lugar de paso, esa herencia maldita de la trashumancia, y atraer no solo turismo, sino convertirnos en destino, elegido y deseado, para echar raíces, porque nos sobran atractivos, aunque nos falte autoestima. Ojalá que todas estas cosas, las podamos leer en papel en las páginas de este joven centenario, que con un poco de suerte, cumplirá otro siglo más.

Aracely R. Robustillo

Periodista