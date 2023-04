Esto decía mi abuela, que era sabia, y lo digo con conocimiento de causa.

Desde que entré en el periódico, hace ya la friolera de 35 años, que por cierto Julián Nevado me bautizó como Farala (un enorme beso para ti) no ha habido ni un sólo año, ni una sola etapa en la que no hayamos estado en permanente cambio. Recuerdo ese subir y bajar escaleras como 10 o 15 veces al día para pegar los anuncios en las maquetas de las páginas directamente, los fotolitos que se archivaban, los disquetes, el floppy, más tarde los CD, DVD y, evidentemente, en esta época Matías Rumbo inventando todo lo inventable, o Enrique Higuero maquetando nuestros especiales..... No quiero que sea todo nostalgia, pero cuando echo la vista atrás es inevitable que mi recuerdo sean ellos, ¡de los que aprendí y mucho!

La evolución en mi departamento, que es publicidad, ha sido y está siendo brutal. Ahora hablamos de banners, de brand day, de brand content, píxeles, capturas de pantalla, data, segmentar, etcétera...

¡Todo se puede hacer! Todo es magia y espero que esta magia no falte nunca a pesar de los momentos duros.

Tengo el honor de escribir en este especial centenario en el que hemos participado mis queridos compañeros, queridas compañeras y AMIGUIS de publicidad a contrarreloj. Begoña (mi Dori favorita), Pilar (el buen hacer), Raquel (creadora de su propio calendario), María (el verso libre) en Cáceres. Paco (nuestro superviviente) en Badajoz. Todos ellos se encargan de la dura labor de hablar con los anunciantes, ofrecerles lo mejor, rentabilizar su publicidad y contratar. Víctor ese grumpy y gran trabajador que siempre nos ayuda. Estrella (MiHer) que se encarga de coordinar para que todo esté en el sitio que corresponde. Juanjo, nuestro redactor todoterreno. Andrea que nos actualiza y nos pone ese puntito de frescura y, por supuesto, a nuestro piloto favorito, Antonio Mayorgas, que conduce toda esta locura del día a día.

Vanessa y Paqui que hacen kilómetros, invitaciones, cantan y bailan si es preciso para montar un evento. Ana, siempre tan calladita, la chica que hace que los números cuadren.

No quiero olvidarme de mis compañeros de redacción, maquetación, teclados, el director y el gerente.

Este es el equipo que tenemos, quizás no sea el más experto, el mejor formado, el más competitivo, el más profesional y no sé si es el mejor pero es el nuestro y tengo que decir que todos y cada uno de nosotros se recarga por la noche para estar a la altura. Para lo bueno y lo malo llevamos en vena el periódico Extremadura y entre todos conseguimos que el periódico salga todos y cada uno de los días.

¡RENOVARSE O MORIR!

¡Hasta el próximo centenario!

Carmen Tejada es Jefa de Coordinación de Publicidad de El Periódico Extremadura