Abre el periódico por la penúltima página, como siempre, buscando los horóscopos, las esquelas y el crucigrama. El resto lo deja para más tarde, con el café ya bebido, el día desperezándose y la luz llenando el salón. En un ritual diario, pasará primero por Opinión, buscando las firmas conocidas y la constatación de que el mundo no tiene arreglo. Después Región, por saberse parte de algo y, por último, Nacional. De Internacional hace tiempo que prefiere no saber, desde que los países ni siquiera se llaman como él los estudió, aunque siguen mandando casi los mismos.

Siempre le han gustado las palabras, las que domina, las que usa y sobre todo las que ansía conocer. Sonríe de medio lado cuando descubre la primera. Cuatro letras, acción de dar segunda labranza a la tierra: pina. Ésa la sabe bien; sus manos endurecidas han empuñado la azada muchos años, en tardes de invierno, en mañanas de sol estival. La tierra extremeña es generosa, pero dura, como los callos que aún conserva.

Con siete, ofrecer precio por una cosa: licitar. Fue un año difícil el de la crisis, sin apenas ingresos, sumada una sequía dolorosa que se llevó los pocos ahorros de quienes vivían casi al día y que dejaron más campos sin atender. Aguantó, apretando los dientes, privándose un poco más, sabiendo que no hay más tierra que la que hay y que ningún precio iba a ser suficiente, porque el valor no se mide siempre en dinero.

Con la R y seis letras, respuesta seca y desagradable. Réspice. Cansado de decir que no, que no se iba, que no se le había perdido nada lejos de su valle, de sus verdes, del agua limpia de los neveros y del ganado que tanto trabajo da a diario, sin festivos ni descansos, pero que distinguía cabeza a cabeza, sabiendo que la morucha era una buena madre, que la retinta nunca daba leche bastante para los dos terneros que solía parir, o que el toro andaba siempre enamoriscado de la última que llegaba.

La 9 vertical estaba clara. Con 8 letras, saliente de una pared: saledizo. Refugio bajo la lluvia y protección frente al sol. El resguardo del hogar, el rincón para las confidencias y los tratos, el vino fresco a los visitantes, el breve descanso entre tareas. Lo largos que son algunos días y lo cortos que se le han hecho a la postre todos los años. Recuerda que hace nada era apenas un chaval con todo por delante, con miles de jornadas que se extendían medidas por el sol saliendo tras una montaña y poniéndose tras la de enfrente.

Sandalia hecha con un pedazo de cuero: ojota. Aún conserva en una caja de cartón aquéllas ultimas de su padre, moldeadas a sus pies, de las que no quiso deshacerse, aunque él se empeñaba en regalarle cada Navidad unas botas de piel que nunca llegó a usar. «Las costumbres, hijo, ya no estoy para cambios». Qué bien entendía ahora esas palabras… el acomodo a lo conocido, la tranquilidad de lo que se controla.

Salió un tiempo a conocer mundo, a descubrir si había algo más allá en el ancho y extendido (lato, 4 horizontal) planeta que le hiciese desear otras vistas más que las propias, otros olores mejores que las higueras en verano o el pasto verdeando en abril. Volvió al poco, amartelado (enamorado hasta los huesos, 3 vertical de 10 letras, tan incontrolable) de una mujer menuda, pero de carácter, con la que se casó a primera vista en una feria de tractores y después en la ermita del pueblo, y con la que formó una familia que le ha hecho feliz como no pensaba que se pudiera ser.

Son casi las ocho, ya ha amanecido hace rato, aunque las persianas bajadas no dejan entrar mucha luz. Pone una cafetera y descuelga el teléfono. Al otro lado, como cada mañana, le espera la voz de su hija Victoria, con la que repasa el día anterior y con la que comenta lo que conviene plantar este año en la parcela junto al arroyo o cómo va el precio del corcho. Se ha convertido en una mujer decidida, orgullosa de sus raíces y atenta a las novedades y las mejoras en el agro. Inseminaciones de cochinas, venta de fruta en cooperativa… amante de las tradiciones pero con los pies en este siglo incierto y veloz.

Vuelve a coger el diario. Que es dichoso, feliz, que tiene fortuna o buena suerte: venturoso. Y silbando bajito, arrastrando un poco los pies, se va despertar a Teresa, que duerme en el lado izquierdo de su cama desde hace más de cincuenta años y que se asombra de que su marido madrugue para componer ese puzzle de letras con su caligrafía apretada. Ufana, aunque no se la sepa (2 horizontal) de que siga queriendo aprender a sus ochenta largos. Empieza un nuevo día.

Mercedes Barona

Periodista y profesora