«Ha habido un golpe seco y muy fuerte que ha hecho que temblara toda la clase. Inmediatamente, todos hemos salido corriendo del aula y hemos visto que del parking que está en el lado izquierdo del Edificio Central salía un humo muy negro. Hay mucha confusión, la gente está histérica y nerviosa». El jueves 30 de octubre del año 2008, un coche bomba colocado por ETA provocó 17 heridos leves en la Universidad de Navarra, en la que por aquel entonces yo cursaba 4º de Periodismo. La llamada de un periodista del Periódico Extremadura para que le narrara en primera persona cómo había vivido el atentando, con el objeto de incluir mi historia en la noticia, me acercó aún más a una profesión, que desde niña quise ejercer. Me sirvió para ser más consciente de la importancia que tiene buscar a los protagonistas de los hechos para trasladar al lector una información pegada a la realidad. Cinco año más tarde de aquello, era yo la que hacía las preguntas como redactora del decano de la prensa extremeña. ¡Quién me lo iba a decir!

La noticia sobre el atentado se publicó en la página web del periódico, pues esta ya llevaba nueve años de andadura, aunque su difusión entre los lectores y la incidencia que tenía en la manera de trabajar de los periodistas estaba muy lejos de cómo nos compete en la actualidad. Mucho han cambiado las cosas en este sentido desde que en 2013 llegase a la redacción de este diario, pero a mi juicio, el punto de inflexión llegó con la irrupción de la pandemia de coronavirus, pues no solo trastocó por completo nuestras vidas a nivel personal, sino que también lo hizo en el ámbito profesional. Con la ciudadanía confinada en casa, el consumo de información aumentó y los periodistas, que también nos vimos abocados al teletrabajo, tuvimos que dar respuesta a esa demanda informativa acelerando nuestros conocimientos para enfrentarnos con garantías al periodismo on line. Pese a que ahora impera lo digital, detrás de cada etiqueta, palabra clave o herramienta de posicionamiento SEO, sigue estando un periodista que ayuda a separar la información del ruido y pone cerco a las ‘fake news’ a través del rigor y la seriedad para verificar los hechos. Y es que en un entorno de saturación informativa, con unas redes sociales que echan humo a diario, los profesionales de la comunicación somos más necesarios que nunca. Los bulos y noticias falsas contribuyen a reforzar el papel esencial del periodismo, ya que nada tiene que ver la persona que publica en la red un mensaje de 140 caracteres con el periodista que trabaja para informar ofreciendo un contexto riguroso para comprender mejor lo que pasa a nuestro alrededor. La calidad de la información seguirá garantizando la supervivencia de los medios, así que toca seguir remando para que esta profesión no decaiga. Eso es justo lo que ha hecho el Periódico Extremadura a lo largo de sus 100 años de vida, pues ha sabido superar toda adversidad a base de fomentar los valores del buen periodismo, de este bonito oficio que ejercemos los que tenemos la suerte de contar historias. Y en mi caso, con más fortuna aún si cabe al poder hacerlo en un diario centenario. Carmen Hidalgo es redactora de El Periódico Extremadura