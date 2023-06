Ha logrado, tras un año de esfuerzo en equipo, que Caja Rural de Extremadura aumente su beneficio neto en casi un 10% y sea la entidad financiera con más oficinas abiertas de la región. Juan Palacios, director general y auténtica cara amable del sector bancario extremeño por su forma de trabajar, explica los entresijos de un proyecto de expansión hasta 2025 en el que se contempla la creación de diez nuevas oficinas, ocho de ellas en la provincia de Cáceres.

La última asamblea general de la entidad arroja un beneficio neto en 2022 de 14 millones de euros. ¿A qué achaca este buen resultado?

Ha sido un resultado récord para Caja Rural de Extremadura. El éxito no responde únicamente a un hecho. Sin duda alguna, entre ellos destacan el esfuerzo y el compromiso de nuestros casi 300 trabajadores, que creen en el proyecto y en nuestro modelo, caracterizado por su cercanía. Un factor clave es la confianza de nuestros socios y clientes, que nos ofrecen su apoyo incondicional y nosotros a ellos. Caja Rural de Extremadura es una entidad centenaria y ese carácter lo compartimos con El Periódico Extremadura. Y esperamos seguir otros cien años más en la brecha.

Caja Rural de Extremadura lidera en la región el número de oficinas abiertas. ¿Es la cercanía al cliente uno de los factores del crecimiento de la entidad?

El modelo ‘Caja Rural de Extremadura’ destaca por su cercanía máxima y proximidad a nuestros clientes, de conocimiento profundo de las personas, tanto físicas como jurídicas. Nuestros clientes no son números, tienen nombre y apellidos, a los que queremos asesorar, acompañándoles en todos sus proyectos, que no dejan de ser ilusiones de vida que desarrollan todo su talento dentro de la región. Es verdad que es significativo que Extremadura ha sido proporcionalmente más castigada en cierres de sucursales bancarias, con casi 400 en los últimos siete años. La Caja Rural de Extremadura, fiel a su compromiso con la región, no solo mantiene las 110 sucursales, sino que ha redactado un Plan de Expansión focalizado fundamentalmente en Cáceres y su provincia, donde tenemos en la actualidad menos presencia. Además, reforzaremos Badajoz. Lejos de cerrar sucursales, nuestra intención es abrir nuevas. El 50% están en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. En muchas de ellas somos la única entidad que asiste a la población.

Concedieron en 2022 más de 6.000 operaciones de activo, por un importe que supera los 350 millones de euros en préstamos a pymes, autónomos y particulares. ¿Cuáles son los criterios para conceder o denegar créditos?

Una de las máximas que tengo es que cuando la familia o el empresario creen en un proyecto lo primero que hay que hacer es escucharlo con atención. Una prueba de que lo hacemos y que les acompañamos son esas 6.000 operaciones, que son, sobre todo, sueños e ilusiones. El criterio clave es la solidez del proyecto. De nada sirve iniciar una operación que no tenga viabilidad para el cliente. Ayudamos a enfocar los proyectos de forma consistente.

Caja Rural de Extremadura va a destinar 2,4 millones de euros de sus beneficios al Fondo de Educación y Promoción en este 2023. ¿Cuáles van a ser grosso modo las principales líneas de trabajo?

Uno de los principios de Caja Rural de Extremadura es que quiere revertir a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da a nosotros. Es lo que nos diferencia de la gran banca. No tenemos accionistas, ni sentimos la presión del dividendo. Cerca del 15% de nuestro resultado anual lo destinamos a contribuir al desarrollo de la región con nueve grandes líneas de trabajo recogidas en el Fondo de Educación y Promoción. Una de ellas, por cierto, es evitar la exclusión financiera de la población. En 2022 hemos atendido más de 600 proyectos, de distinta naturaleza, desde el apoyo al sector primario y a las cooperativas, a fines sociales, a la formación… Nuestro beneficio lo destinamos, bien a reservas o directamente a la sociedad a través de nuestro Fondo de Educación y Promoción. Este año esperamos que sean más proyectos, que queremos que lleguen aún a mucha gente.

Hablando de burocracia. La nueva PAC está trayendo de cabeza a los agricultores. ¿Qué papel juega vuestra Oficina Técnica Agraria en todo este proceso?

La Oficina Técnica Agraria es un referente para el sector primario en la región. La hemos reforzado en el último año, duplicando el personal asignado. Están apoyando a nuestros agricultores y ganaderos en las vicisitudes que se encuentran en la ejecución de la actual PAC, que sufre cambios constantes. Nuestra oficina ofrece una asesoría integral. De hecho, este año que ha habido varias inclemencias meteorológicas, hemos sido la primera entidad financiera en la región en lanzar líneas blandas para agricultores y ganaderos para ayudarlos en estos momentos.

Los Premios Espiga no dejan de crecer. ¿Tienen pensada alguna nueva incorporación a estos galardones dinamizadores de la economía regional?

Son uno de nuestros buques insignia. Significan el apoyo incondicional de Caja Rural de Extremadura a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de la región. Con ellos pretendemos ayudar a agricultores y ganaderos en el desarrollo de sus productos. Con independencia de la incorporación en el futuro de nuevas DOP e IGP, sí tenemos planificado organizar un encuentro conjunto de todas ellas en un entorno clave de la región con la presencia de expertos y críticos gastronómicos de fuera. Nuestros productos excelentes deben ser conocidos por un mayor número de ciudadanos, porque estamos convencidos de que se trata de auténticos productos líder de nuestro país.

LAS CLAVES

-Extremadura se ha convertido en los últimos años en un espacio donde se van a desarrollar muchos proyectos empresariales ¿Tienen desde Caja Rural de Extremadura esa percepción?

Sin duda. Extremadura ha dado en los últimos años un gran vuelco a nivel empresarial. Son cada vez más los proyectos, algunos muy significativos, los que van a dinamizar la región y atraer talento en los próximos años. También nos importa retener talento. Una de nuestras máximas es que queremos que Extremadura sea cada vez más atractiva para vivir y trabajar aquí, porque tenemos el convencimiento de que es una tierra única. A la Administración le pediría que, al igual que desempeña un buen papel en atraer esos proyectos, minimicen la burocracia que llevan aparejados. No digo que se elimine, pero que no sea un lastre. Muchos proyectos están esperando mucho tiempo por culpa de todos los trámites y lo que queremos es que vean la luz lo antes posible para generar riqueza dentro de la región.

-Un ejemplo de esos proyectos es el de la mina en Cañaveral de Lithium Iberia, bajo las premisas del desarrollo sostenible y el respeto al entorno. ¿Son estas las bases del crecimiento empresarial en el siglo XXI?

Sí, el crecimiento empresarial va por ahí. Para nosotros no es nada nuevo, porque nuestro sector estratégico es el primario, que es el más sostenible que hay en la economía nacional. La sostenibilidad está dentro de nuestros principios estratégicos. Sabemos que los principales valedores de esa sostenibilidad son nuestros agricultores y ganaderos.

-¿Cuáles son las líneas generales de vuestro Plan Estratégico 2023-2025?

Un plan estratégico contiene muchas líneas de trabajo, pero fundamentalmente queremos seguir adaptando nuestro portfolio de productos a los nuevos tiempos con un servicio informático cada vez más desarrollado, pero sin perder la esencia de cercanía y de estar al lado de nuestros socios y clientes. Detrás de Caja Rural de Extremadura está el Grupo Caja Rural, que representa aproximadamente el 6% del sistema financiero español. Parte de esos productos se desarrollan a través de sociedades participadas. Queremos seguir modernizándonos, pero sin perder nuestra forma de trabajar característica. De otro lado, ya estamos trabajando en la apertura inminente de tres nuevas oficinas. En total son diez las nuevas oficinas que contempla el Plan Estratégico 2023-25, de las cuales ocho serán en provincia de Cáceres.