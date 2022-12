«Después de un embarazo prácticamente de baja por riesgo de aborto y en el que intentaron negociar conmigo cada día que me fuese de la empresa, tuve a mi hijo pequeño, fue en 2007; el día que me incorporé ni me dejaron ver a mis compañeros; fui directa a la calle. Se preguntaban cómo podía trabajar con dos niños que se llevaban 19 meses, así que me prepararon el finiquito y sin más opción me quedé en casa con mis dos bebés», relata. «Ha habido veces que he estado en una reunión y mi hijo me ha puesto los zapatos por debajo de la mesa porque no llegábamos a un entrenamiento», añade también. Son solo dos pinceladas del periplo que ha vivido como mujer para hacerse un hueco en el mercado laboral. Quien habla es Beatriz Sánchez, 43 años, madrileña con raíces extremeñas. Su historia es solo una más de la realidad que evidencia la desigualdades que aún permanecen ancladas cuando llega la maternidad. La responsabilidad de los cuidados sigue estando en manos femeninas; lo que se traduce en el abandono de la faceta profesional o en un triple esfuerzo para poder seguir con la vida laboral. «Fui madre muy pronto. A partir de ahí llegaron todos los problemas», resume.

Sánchez cuenta otro capítulo en el que volvió a tener un empleo, pero en una empresa de espectáculos que, tarde o temprano, la obligaría a viajar. Curiosamente era la competencia de la compañía en la que trabajaba su marido. Durante unos años aguantó, pero llegó un momento en que era insostenible porque los dos debían pasar mucho tiempo fuera de casa. «Fui yo la que volvió a renunciar por la familia», expresa. «Me sentía hundida, cansada, no me encontraba por ninguna parte», asegura. «Dejé de ser Beatriz para ser algo que todos querían menos yo», apostilla. La fotografía como regalo Un día topó con un reportaje de fotografía boudoir (imágenes que apuestan por un retrato íntimo, sensual y elegante). «Todo lo que no tenía yo en ese momento lo veía en esas mujeres de las fotos. Yo no me veía en ellas porque yo misma no me valoraba», cuenta. ¿Qué hizo? Pidió a su familia como regalo por el Día de la Madre una sesión de fotos boudoir. El regalo fue doble, porque incluía además un viaje de tres días a otra ciudad. La distancia con sus hijos al principio resultó dura, después se dio cuenta de que necesitaba ese momento para ella misma. «Un gran subidón», dice. Decidió no quedarse ahí. Avanzar. Ir a más. Y quiso aportar su propio granito de arena para ayudar a «normalizar todos los cuerpos tengas la talla que tengan». «A mis 35 años yo no era precisamente delgada y tampoco mi pecho es normal. Pero a quienes usamos una 90F también nos gusta la lencería bonita». De esta forma, se unió al movimiento curvy, para reivindicar la belleza en esos cuerpos que no cumplen los cánones de delgadez establecidos. Siguiente episodio: la economía familiar requirió que volviese al trabajo y empezó en una clínica. Un empleo con jornadas hasta 12 horas. «El trabajo de mi marido es de lunes a domingo, pasa mucho tiempo fuera de casa, yo había días que llegaba más allá de las once de la noche...». Entonces se le cruzó una idea que conocía de pasada y en la que investigó: el copywriting. Siempre le había gustado escribir y vio claramente que podía ser una salida profesional. Y una manera de gestionar su tiempo. Durante un tiempo compaginó la clínica con la formación en ese nuevo oficio, «además de las comidas, las cenas, hacer la compra, llevar a los niños a entrenar, escucharlos, buscar soluciones...». Una época agotadora pero que le mereció la pena. La nueva puerta Quiso dar el salto y emprender. «Siempre he sido una persona tímida, lo sigo siendo, pero ahora me veo capaz de organizar y liderar, he aprendido mucho de todos los caminos por los que me ha llevado la vida». Actualmente trabaja de copywriter, básicamente, redactando contenidos para webs de varias empresas. «Mi objetivo es que recuperen las ventas e incluso las aumenten», explica. Y apostilla: «Donde haya una comunicación escrita, ahí estoy yo», expresa con orgullo.