Su adaptación al fútbol mexicano no ha sido nada fácil para ella ni para su compañera de viaje, Marta Perarnau, con la que llegó desde el Betis en el verano de 2021. La cultura futbolística, los 1800 metros de altura a los que está situado San Luis Potosí, una alimentación en la que predomina el picante y una forma muy distinta de expresarse a pesar de compartir lengua han sido algunos de los principales impedimentos que ha tenido Beatriz Parra Salas (Badajoz, 1987) para lograr un triunfo sin precedentes en su andadura en el país azteca. Cuando ha empezado a hablar el idioma del gol se le ha entendido con rapidez y rotundidad.

Tras acabar una larga y dilatada etapa en el Betis, donde se convirtió en un icono, siendo la máxima goleadora histórica de la entidad verdiblanca, le surgió una nueva e inesperada oportunidad en las filas del Atlético San Luis. «Yo quería seguir jugando y me surgió esto. No quería jugar en ningún equipo de Primera que no sea el Betis por el gran respeto y el amor que les tengo», sostiene.

Parra pone además en relieve la importante progresión que este país está teniendo en materia de profesionalización. «La liga aquí está muy bien. Se retransmiten todos los partidos y ya se saben calendarios con fecha y hora varios meses antes», dice.

El club de Bea Parra también ha vivido una evolución muy positiva, pasando de ser un equipo que era goleado con frecuencia a ser muy respetado. Esta mejoría también lo ha notado la futbolista en su estancia en el club. «Al principio fue duro. En el primer torneo solo marqué un gol y me he ido encontrando mejor. El punto de inflexión es la llegada de la nueva directora deportiva que hizo profesionalizar el equipo. En los siguientes torneos las cifras goleadoras fueron aumentando. Así me he convertido en la máxima goleadora histórica del San Luis. Ya lo era del Betis y ahora aquí también», comenta.

A sus 35 años y después de tantas temporadas al más alto nivel, el obligado cambio de destino hizo replantearse la hoja de ruta de su carrera futbolística. «Mi idea era seguir compitiendo, pero tomar la carrera de otra manera. Pero después de llegar aquí, cambié mis hábitos, mi manera de entrenar y mi alimentación y ahora mismo me siento bien», señala.

Y aunque considera que marcharse a México ha sido «una de las mejores decisiones» que ha tomado en su carrera, intenta no perder de vista la liga española, donde sigue al Betis en la medida en la que los horarios se lo permiten. «Una de las cosas que más me costó fue adaptarme a los horarios. Intento ver todos los partidos que puedo», explica.

Reivindicación

Pero además de marcar muchos goles, convirtiéndose en la máxima goleadora histórica del Betis y del Atlético San Luis y lograr estar en el ‘Top 20’ de mejores anotadoras según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) gracias a los 17 tantos que le han llevado, entre otras cosas a estar por encima de Álex Morgan, Bea Parra también ha incidido en el margen de mejora que aún puede tener el fútbol femenino. «El monopolio de los clubes que tienen el apoyo de entidades masculinas tienen ventaja. Pertenecer a equipos masculinos viene bien porque arrastra a toda la afición y eso está bien, pero creo que los equipos deberían tener más independencia del masculino», asevera.

Esta misma lucha la extrapola al fútbol extremeño donde solo el Cacereño vive actualmente un buen momento tras la desaparición del mapa futbolístico de élite del Santa Teresa. «El Badajoz tiene un problema económico y lo primero que hace es quitarse el femenino de encima. Esto no hubiera pasado si hubieran sido un poco más independientes. Ahora está pasando un poco con el Cacereño. Está bien que la afición del club masculino apoye, pero deberían ser más independientes», argumenta la futbolista.

La delantera, que también apoya la reivindicación de las jugadoras de la selección española, donde critica que se «coloquen» entrenadores que no tienen cabida en el masculino, no ocultó que le gustaría tener un ‘Last Dance’ en el Extremadura o en algún equipo de la región, pero que las circunstancias actuales no son las más adecuadas para hacerlo en este momento.