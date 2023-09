La jornada inaugural de la Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) y 570 Tradicional de San Miguel tuvo un matiz claramente reivindicativo. Tanto el alcalde de Zafra Juan Carlos Fernández Calderón, como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, aprovecharon la tribuna de oradores para solicitar ayudas para la propia FIG, en el caso del alcalde y presidente de la feria, y de ayudas para las explotaciones afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en el caso de la presidenta extremeña. También Guardiola anunció el deseo de Junta de Extremadura por impulsar una estrategia sanitaria común para la asistencia a los certámenes ganaderos de todo el país. También en la inauguraciones participó la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana, quien destacó el buen desarrollo de los 'ecoregímenes' de la nueva PAC, de los que dijo que en Extremadura había abundantes solicitudes y garantizó que las ayudas van a llegar a todas las hectáreas para las que se han solicitado.

María Guardiola anunció que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha una estrategia sanitaria común al objeto de que los ganaderos extremeños acudan con sus animales a todas las ferias sin depender de los criterios de cada comunidad autónoma. También anunció que se va a aprobar un paquete de ayudas a las explotaciones de ganado vacuno afectado por la enfermedad hemorrágica epizoótica.

Renegociar la PAC

No ha sido tan complaciente con la PAC como Esperanza Orellana. En este sentido, defiende que el mantenimiento de los ecosistemas es fundamental y solicita que se renegocie la PAC, ya que cree que no se ha negociado contando con las comunidades autónomas. Guardiola también afirmó que hay menos producción y más costes, y que hay que ser más competitivos, algo que no es posible sin el campo. «Tengo confianza en agricultores y ganaderos para, entre todos, conseguir una Extremadura más moderna, plural, inclusiva y ambiciosa».

«Recojo el testigo»

Por su parte, el alcalde y presidente de la institución ferial Juan Carlos Fernández, tras recordar a los otros ediles que le precedieron, aseguró que «recojo el testigo con orgullo». Sin embargo, añadió que «vamos a necesitar mucha ayuda. La entidad ferial tiene que pensar qué somos. Por eso se ha elaborado una propuesta de reforma del modelo de feria que no olvidará el núcleo ganadero. Las dificultades están ahí y deben solucionarse dialogando y con acuerdos. Las asociaciones ganaderas van a trabajar con nosotros, pero necesitamos mucha ayuda. Es necesaria la implicación de todas las administraciones, pues el de la Feria de Zafra es un proyecto regional», concluyó el alcalde de Zafra.

Por su parte, Esperanza Orellana, directora general de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, dijo que la Feria Internacional Ganadera de Zafra es un lugar de referencia para compartir y difundir las ganaderías y razas autóctonas, de las que Extremadura cuenta con las más emblemáticas.

Ha recordado Esperanza Orellana los tiempos difíciles que están viviendo los ganaderos y agricultores, que se han visto afectados por la pandemia, la guerra o la sequía, y les ha reconocido su esfuerzo, que también debe ser percibido y valorado por parte de la ciudadanía.

El cuanto a la PAC, Orellana ha asegurado que la última reforma aporta certidumbre a ganaderos y agricultores y ha valorado positivamente la puesta en marcha de los ‘ecoregímenes’, que «se han ajustado a su forma de trabajar y son respetuosos con el medio ambiente». En relación a la sequía, ha dicho que el Ministerio de Agricultura ha repartido ayudas directas por valor de 1.350 millones de euros para paliar sus efectos negativos.

Tras la inauguración las autoridades visitaron tanto la exposición comercial como las naves ganaderas, donde fueron atendidos por los presidentes y técnicos de las principales asociaciones en una jornada presidida por el calor. Esperanza Orellana aprovechó para mantener encuentros con representantes del agro extremeño. La directora general de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA ha dicho que la Feria de Zafra es un lugar de referencia para compartir y difundir las ganaderías y razas autóctonas, de las que Extremadura cuenta con las más emblemáticas.