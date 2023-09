La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retina organiza coincidiendo con la Feria Internacional Ganadera de Zafra las VIII Jornadas Divulgativas de la Raza en la que participarán ponentes del máximo nivel el próximo martes 3 de octubre. A partir de las diez de la mañana la iglesia conventual Santa Marina de Zafra acogerá este encuentro de máximo nivel al que concurren expertos mundiales.

Tras la recepción de los ganaderos y veterinarios participantes por parte del alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, el veterinario de los servicios técnicos de Zoetis, José Ruiz Albaladejo, pronunciará la conferencia ‘La importancia del SRB en la recría del vacuno extensivo’. Seguidamente, el doctor Sebastián Demyda Peyrás , del departamento de Genética Animal de la Universidad de Córdoba y miembro del grupo MERAGEM se centrará en las técnicas reproductivas para mejorar la genética de la carne.

Posteriormente, Andrés Domingo Montes, director del Censyra de Badajoz, explicará el papel del programa de cría de la raza retinta. Más cerca del mediodía, intervendrá Joan Riera Prat, veterinario especialista en nutrición animal y responsable de vacuno de Nanta que abordará la evolución del mercado de la carne. Cristina Sanz, jefa del Servicio de Sanidad Animal abordará la actualidad del sector bovino.

La clausura corre a cargo de Mercedes Morán Álvarez, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura. Posteriormente se entregarán los premios del concurso nacional de la raza retinta y habrá un cóctel en el Parador de Zafra. La raza concurre con 57 animales selectos, 15 machos y 42 hembras.

Año difícil

Gregorio Moreno Fernández de Córdova, presidente de la Asociación Nacional de Retinto, explica que el actual está siendo un año «más que complicado» para el mundo ganadero. «La enfermedad hemorrágica no parece que haya afectado demasiado a la raza retinta. Personalmente apenas he tenido afectaciones. Las afirmaciones de La Unión de que morían más de cuatrocientas vacas diarias no son ciertas, son una aberración. No he visto mayor mortandad que en otros años. La campaña está siendo difícil por la sequía y los precios del pienso y de la paja en concreto». Añade que los precios de la paja este año son «de juzgado de guardia. Paja hay, porque pagándola cara la encuentras. Hay que tirar para adelante. Eso al final repercutirá de una manera u otra en los precios de la carne que paga el consumidor, mientras tanto, eso lo sufriremos los ganaderos». Otro problema que destaca Gregorio Moreno es que «tenemos una carne estupenda pero un fraude alucinante. Me gustaría que algún día la Administración tomara cartas en el asunto y que cuando en un restaurante aparezca una carne como retinto sí lo fuera». La previsión de animales en la Feria de Zafra es de unas 90 cabezas.