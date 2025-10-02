Declaraciones
El alcalde de Zafra pide un esfuerzo común de todas las administraciones para alcanzar la excelencia de la FIG
El edil ha recordado la historia del certamen, cuya primera renovación fue en 1966, y que en 1992 experimentó una gran revolución
El alcalde de Zafra y presidente de la entidad ferial, Juan Carlos Fernández, ha hecho un llamamiento a todas las Administraciones Públicas para hacer un esfuerzo común y lograr que la Feria Internacional Ganadera alcance la máxima excelencia. "Este certamen es de toda Extremadura y un aliado para los profesionales que tienen algo que mostrar. En él se pone en valor la mejor cabaña ganadera. En la búsqueda de esa apuesta por la calidad es imprescindible, según sus palabras, mejorar todas las instalaciones. Para ello, es necesaria la ayuda de las diputaciones provinciales, la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura".
Juan Carlos Fernández ha recordado que en 1966 se llevó a cabo una primera renovación de la entonces Feria Regional del Campo Extremeño y en 1992 llegó la gran revolución del concepto de feria. Hay instalaciones antiguas, que aún hoy permanecen, y otras que han ido mejorándose, pero cree el presidente de la entidad ferial que es necesario acometer una serie de reformas para que la FIG tenga una mayor proyección, de ahí que durante su discurso haya reivindicado que se le dé un giro. También destacó a todas las personas que hacen posible esta feria y ha deseado mucho éxito y negocio a quienes vienen a Zafra estos días.
