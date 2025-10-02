Discurso inaugural
La Junta propondrá ampliar las comarcas ganaderas para mejorar el control sanitario
La consejera asegura que la actual división territorial en 15 comarcas ganaderas se ha quedado corta
La Junta de Extremadura propondrá al Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias la ampliación de las comarcas ganaderas con el objetivo de reforzar los sistemas de control y prevención de enfermedades animales, según ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.
Durante la inauguración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, ha explicado que la actual división territorial de 15 comarcas ganaderas, ocho en Badajoz y siete en Cáceres, "se ha quedado corta" para dar respuesta a la realidad del sector y a los retos sanitarios.
"Es necesario adaptar la estructura a las circunstancias actuales de la cabaña ganadera y al movimiento de animales para poder actuar con mayor eficacia frente a enfermedades que afectan a toda España", ha dicho.
La consejera ha defendido que la medida permitirá mejorar la sanidad animal, agilizar los procedimientos y garantizar una mayor seguridad para los productores, al tiempo que ha reclamado una acción coordinada con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas.
"La salud animal no se puede politizar, tenemos que trabajar unidos para dar soluciones al sector y ampliar las comarcas ganaderas es un paso necesario para lograrlo", ha concluido.
