La Junta propondrá ampliar las comarcas ganaderas para mejorar el control sanitario

La Junta de Extremadura propondrá al Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias la ampliación de las comarcas ganaderas con el objetivo de reforzar los sistemas de control y prevención de enfermedades animales, según ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.

Durante la inauguración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, ha explicado que la actual división territorial de 15 comarcas ganaderas, ocho en Badajoz y siete en Cáceres, "se ha quedado corta" para dar respuesta a la realidad del sector y a los retos sanitarios.

"Es necesario adaptar la estructura a las circunstancias actuales de la cabaña ganadera y al movimiento de animales para poder actuar con mayor eficacia frente a enfermedades que afectan a toda España", ha dicho.

La consejera ha defendido que la medida permitirá mejorar la sanidad animal, agilizar los procedimientos y garantizar una mayor seguridad para los productores, al tiempo que ha reclamado una acción coordinada con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas.

"La salud animal no se puede politizar, tenemos que trabajar unidos para dar soluciones al sector y ampliar las comarcas ganaderas es un paso necesario para lograrlo", ha concluido.