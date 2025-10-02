Buenas expectativas
El optimismo reina en los profesionales
Las últimas lluvias y la materialización de ayudas para la recría de hembras autóctonas en pureza inscritas en libros genealógicos permiten augurar una FIG de buenos resultados
Pocas ediciones de la Feria Internacional Ganadera de Zafra han despertado tanto interés como la que hoy comienza en el recinto ferial. Las razas participantes están entusiasmadas por varios motivos. Las recientes lluvias auguran abundancia de pastos y, por otro lado, la materialización este martes del anuncio realizado por María Guardiola el año pasado. La presidenta de la Junta de Extremadura explicó que pondría en marcha ayudas para incentivar la recría de hembras autóctonas en pureza inscritas en libros genealógicos oficiales de las especies más representativas de nuestras dehesas.
También hay novedades en las naves ganaderas como la vuelta a la FIG de la raza vacuna Asturiana de los Montes. La raza Berrenda Negra y Colorada son un año más una de las protagonistas con más de 300 ejemplares selectos y el desarrollo de su concurso nacional. La raza Aberdeen Angus también regresa a la exposición ganadera,aunque con menos ejemplares que otros años.
También despierta el interés de los profesionales la raza ovina Dorper, sudafricana, que no tiene lana y presenta una cabeza de color negro. El ovino es también uno de los principales atractivos de la FIG 2025, y llena sus naves por completo.
Finalmente, hay que destacar las actividades que desarrollan las diferentes asociaciones, como Aeceriber o la Raza Retinta.
