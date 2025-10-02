Zafra comienza su feria ganadera con alta participación y expectativas

Vuelta a la normalidad. Tras un año de paréntesis en cuanto a la presencia de rumiantes en la Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) y Tradicional de San Miguel, vuelven todas las razas de ganado y se dan a conocer nuevas, con más de 2.000 ejemplares y 600 expositores en la muestra comercial. El recinto ferial espera recuperar hoy el esplendor de ganadero que no debió perder nunca.

Entrada de ganado ovino a las naves, durante la jornada de ayer. / FIG

Hoy comienza la Feria Internacional Ganadera y 572 Tradicional de San Miguel de Zafra, que se desarrolla hasta el 7 de octubre, con una gran expectativa para el mundo ganadero, agrícola y comercial. Una feria en la que se recupera la normalidad al contar con el ganado rumiante, después de que el año pasado no asistiera a causa la lengua azul. En esta ocasión, las naves ganaderas están repletas de animales de una extraordinaria calidad y morfología de diferentes puntos de España y Portugal. Precisamente, a lo largo del día de ayer se llenaron las naves con los últimos ejemplares y se están ultimando los stands en los pabellones del ferial.

La Feria de Zafra se inaugura hoy a las 12.00 horas, por parte del alcalde y presidente de la Entidad Feria de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, acompañado por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, y por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán Álvarez. Tras los discursos oficiales en el Pabellón Central del recinto ferial, se procederá a realizar un recorrido por las diferentes instalaciones.

El porcino ibérico es uno de los grandes atractivos de la FIG. / FIG

Cifras

La Feria Ganadera de Zafra cuenta con 2.000 cabezas de ganado: 600 bovinos, 1.000 ovinos, 100 porcinos, 70 caprinos, 120 caballos y el resto de aviar. El alcalde de Zafra y presidente de la entidad ferial, Juan Carlos Fernández, destacó que hay 600 expositores en el recinto en los diferentes pabellones y al aire libre.

El certamen reúne a destacados representantes del sector ganadero, tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo una amplia exposición de ganado de alta calidad, así como las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a la ganadería, que permitirán una gran asistencia de ganaderos y agricultores de diferentes puntos de España y Portugal.

El alcalde de Zafra ha destacado el trabajo que desarrollan el comisario, el personal de la feria y del ayuntamiento, la labor de las asociaciones ganaderas y de los expositores. Espera el presidente de la entidad ferial una gran afluencia de público y que la gente lo pase bien, en lo festivo, y se haga negocio en lo profesional.

El Comisario de Ferias ha subrayado que la Feria Internacional Ganadera de Zafra concita un gran interés al ser el certamen ganadero más importante de España y una de los mejores de Europa. Así las cosas, resaltan la importante participación de ganado de extraordinaria calidad y morfología que ronda las 2.000 ejemplares.