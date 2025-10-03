Cortina corrida, placa descubierta… y primer paciente atendido

Nunca una inauguración ha cobrado tanto sentido como la de esta mañana del Puesto Asistencial Médico Avanzado de la Feria Internacional Ganadera de Zafra. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola acababa de descorrer la cortina que dejada a la vista la placa conmemorativa y saludaba a los invitados, entre ellos los presidentes de las principales razas ganaderas presentes en la FIG. Los medios gráficos ya estaba dentro y entonces se nos anunció que debíamos abandonar el recinto. ¿La causa? Una emergencia sanitaria: el primero de los pacientes del Puesto Médico Asistencial necesitaba ser atendido con urgencia. La utilidad del espacio inaugurado quedó comprobada in situ.

Los sanitarios trasladan al enfermo desde la ambulancia al Puesto Asistencia Médico en camilla para ser atendido. / Juan José Ventura

En total, en el Puesto Asistencial Médico Avanzado se han invertido 120.000 euros con aportaciones del Gobierno regional y del propio Ayuntamiento de Zafra.

El gerente del Área Sanitaria Llerena-Zafra, Fernando de la Iglesia, fue el encargado de ir explicando a la presidenta de la Junta los aspectos técnicos.

Interior del Puesto Asistencial Médico de la Feria de Zafra. / Juan José Ventura

María Guardiola, que fue vitoreada a su paso por las instalaciones de la feria, mantuvo una charla con familiares de los usuarios de la Residencia de Mayores José González Barrero, que le han transmitido sus reivindicaciones, y con algunas ancianas de las Hermanas de la Cruz. También se ha detenido con personas y asociaciones a lo largo de su recorrido y clausuró el concurso morfológico de Aeceriber.