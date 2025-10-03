Lucía Maesso (Aeceriber): “sin raza ibérica no hay calidad. Es el corazón de lo que hacemos”

La entrega de premios del XXXIX Concurso Morfológico de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber) se ha convertido en toda una reivindicación de la cría en pureza de esta raza única. La presidenta de Aeceriber, Lucía Maesso, durante su intervención en la entrega de galardones dijo: “sin raza ibérica no hay calidad. Es el corazón de todo lo que hacemos”. Estas afirmaciones hay que contextualizarlas por la reciente decisión de la DOP Guijuelo de incluir productos procedentes de animales con un 50% de raza ibérica en su esquema de certificación.

Los ganadores del XXXIX Concurso Morfológico de Aeceriber. / Juan José Ventura

Añadió la presidente de Aeceriber que “hay denominaciones de origen que ya no han entendido bien y apuestan por la calidad. No buscan volumen, sino la excelencia. Los últimos acontecimientos nos preocupan. La autenticidad del cerdo ibérico no es negociable”. Al decir estas palabras el público, compuesto por asociados de Aeceriber, productores de ibérico y profesionales del mundo financiero rompieron a aplaudir. “Nos reafirmamos, la raza sí es calidad”.

Aspecto del nuevo espacio de innovación y formación de Aeceriber en la nave de porcino. / Juan José Ventura

Reconocimiento al trabajo y nuevo espacio

Maesso pidió un reconocimiento para el trabajo incansable y el compromiso con la excelencia de los profesionales del cerdo ibérico. Este año Aeceriber ha puesto en marcha un espacio en la nave de porcino que se conforma como lugar de encuentro para innovación y formación que redundará "en mayor respeto al trabajo de cada producto ibérico”.

José Manuel Benítez Medina, director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, cerró el acto solicitando al director del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) que cuente con ejemplares de Porcino Ibérico en estas instalaciones de referencia en la región.

Lucía Maesso, presidenta de Aeceriber, se dirige a sus socios. / Juan José Ventura

Ganadores del XXXIX Concurso Morfológico

Medianas de Serrano fue el ganador absoluto del Concurso Morfológico Nacional de Zafra 2025. Juana Álvarez Quintana y Explotación Polichi son los grandes nombres en lo tocante a selección genética y Jaime Hidalgo Ruiz se consolida como ganadería muy competitiva y regular, destacando en diferentes apartados. Estas son las principales conclusiones de los galardones que ha entregado la Asociación Española de Criadores Cerdo Ibérico (Aeceriber) en la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

Selección genética

Los Premios de Selección Genética, que valoran la calidad genética para maternidad y crecimiento han recaído en las siguientes ganaderías: Explotación Agropecuaria Polichi, S.L. (Badajoz) (Primer premio en Índice Materno); Juana Álvarez Quintana (Cádiz), (Primer premio en Índice de Lechón); Tomás García González (Salamanca) aparece premiado en ambos índices (3º en Materno y 2º en Lechón); Jaime Hidalgo Ruiz (Sevilla) (Segundo en Materno y luego con premio por mayor número de machos en el Libro Genealógico, además de premios morfológicos). Dehesa de Santa Inés, S.L. (Badajoz) (Premiada en el índice de lechón (3º) y por mejor semental valorado en el catálogo).

Premio Especial a la Mejor Ganadería y al segundo Lote de Verracos. / Juan José Ventura

En cuanto a los Premios del XXXIX Concurso Morfológico Nacional el gran vencedor es claro: Medianas de Serrano, S.L.U., que arrasó en casi todas las categorías: Premio especial a la mejor ganadería, primeros premios en lotes de cerdas, primalas, primales, marranos y marranas; premios adicionales: mejor ejemplar adulto, memoria de José Tomás Soto Martínez (mejores lotes), Ibercaja (mejor calificación global). Sin duda, fue la ganadería triunfadora del concurso morfológico.

Por su parte, Jaime Hidalgo Ruiz, de la localidad sevillana de Constantina, consiguió varios segundos y terceros premios en distintos lotes, más el reconocimiento en el Libro Genealógico.

Juana Álvarez Quintana, además de su primer premio en índice de lechón, logró un tercer premio ex aequo en primalas.

El Rincón de la Bazana, S.L. consiguió el reconocimiento por mayor número de hembras en el Registro de Mérito y un tercer premio ex aequo en marranas.