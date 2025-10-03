La raza Retinta concurre con 108 ejemplares, 30 de ellos a subasta

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta concurre este año a la Feria Internacional Ganadera de Zafra con 108 ejemplares escogidos; en concreto 38 machos y 70 hembras procedentes de las mejores ganaderías del país. De ellos, el martes 7 de octubre salen a subasta 2 machos jóvenes (2.000 euros de precio medio de salida), 4 machos adultos (3.300 euros) y 24 hembras jóvenes. Sin duda, se trata de un momento ideal para la adquisición de ejemplares selectos de esta raza vacuna autóctona.

Así lo asegura el presidente de la asociación, Gregorio Moreno Fernández de Córdova, quien recuerda que ellos la FIG es la principal feria del año, motivo por el que realizan el Concurso Nacional de Raza retinta y las Jornadas Divulgativas. «No solo es buen momento para adquirir un retinto, sino que la Junta de Extremadura ha sacado una ayuda adicional para el fomento de la cría de hembras en pureza de razas autóctonas, lo que será un acicate más para que tengamos una gran subasta», señala.

Ejemplares selectos en la nave del vacuno retinto. / VÍCTOR PAVÓN

De otro lado, añade que la carne de retinto «tiene una gran calidad y se trata de una raza que pone peso». Además, advierte de que “en muchos restaurantes te encuentras en la carta carne que aparece como retinto cuando no lo es. Los únicos que podemos certificar que un animal es retinto somos la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta», concluye.

Este año la raza retinta celebra sus XI Jornadas Divulgativas, que tendrán lugar el lunes en la iglesia conventual de Santa Marina. Las jornadas comienzan a las diez de la mañana y arrancan con una conferencia sobre salud bovina y rentabilidad a cargo de José Ruiz Albadalejo, del área de Rumiantes del equipo de Zoetis, quien explicará cómo la mejora sanitaria influye en la revalorización de los terneros.

Posteriormente, Andrés Domingo Montes, director del Censyra de Badajoz, profundizará en los programas de cría de vacuno de carne. Las intervenciones magistrales de la mañana finalizan con la ponencia de José María Guerrero, jefe de Servicio de Producción Agraria de la Junta de Extremadura sobre las ayudas al fomento de la cría en pureza de razas autóctonas en la región. Al mediodía comenzará una mesa redonda sobre el futuro de las razas autóctonas, su visibilidad y sostenibilidad, tras la cual se entregarán los premios del Concurso Nacional de Raza Retinta y los Premios Ibercaja Origen 100% Raza Autóctono. Un vino de honor en el Parador de Zafra pondrá el broche de oro a la jornada.