UPA-UCE demanda más ayudas para los ganaderos afectados por problemas sanitarios

Más ayudas para los ganaderos afectados por problemas sanitarios y más vacunas para poder proteger de todos los serotipos de lengua azul. Esa fue la principal demanda que el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha hecho en su tradicional encuentro con los medios para valorar el estado de la ganadería y el agro extremeño con motivo de la Feria Internacional ganadera de Zafra (FIG).

A pesar de la evidente recuperación del sector ganadero, los problemas sanitarios no han desaparecido y la lengua azul es uno de ellos. UPA-UCE Extremadura demanda vacunas para todos los serotipos y sobre todo medidas de apoyo para los ganaderos que aún están siendo afectados. Huertas salió al paso del anuncio de la Consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien en la inauguración de la FIG señaló su intención de ampliar las comarcas ganaderas.

Ignacio Huertas conversa con Óscar Llanos y Antonio Prieto, en el estand de la organización agraria. / Juan José Ventura

“Pero si esta medida no va acompañada de otras complementarias, no servirá para cambiar los índices de prevalencia de la tuberculosis en las explotaciones extremeñas que llevan subiendo, aunque de manera moderada, durante los dos últimos años”, destaca el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas. En concreto, UPA-UCE Extremadura propone el control sanitario y poblacional de la fauna salvaje, que es sin duda uno de los vectores de riesgo más importante en la transmisión de la enfermedad.

Marco financiero y la reforma de la PAC

Otro de los aspectos abordados por Ignacio Huertas en su encuentro con los medios en la FIG fue la negociación del marco financiero y la reforma de la PAC, así como por los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con terceros países que están afectando a los sectores de manera muy negativa. “Estamos viendo que cultivos como el arroz, tan importante en nuestra región y que ahora se está empezando a cosechar, se vuelve a enfrentar a un grave problema de precios por las importaciones de países de fuera de la UE que están compitiendo de forma desleal con nuestras producciones porque no tienen los mismos requisitos a la hora de producir”, dijo

De otro lado, abordó la nueva PAC y los acuerdos bilaterales con otros países, que afectan a nuestras producciones. Así puso el ejemplo del arroz, en el que dos industrias que venían comercializando arroz en Extremadura, Dacsa y Pons, se han negado este año a recoger las producciones de agricultores que les venían entregando en otras campañas. Por ello, desde la organización agraria piden la intervención de la consejería de Agricultura para que medie en este conflicto y garantice que estos agricultores puedan entregar sus producciones.

Reunión el 8 de octubre

UPA-UCE Extremadura se reunirá con la consejera de Agricultura de la Junta, el próximo 8 de octubre para plantearle la necesidad de modificar este decreto en el trámite parlamentario y que se puedan incluir medidas y apoyos que de verdad garanticen la continuidad de las explotaciones extremeñas afectadas. Ignacio Huertas afeó la ausencia de la presidenta de la Junta de Extremadura en la inauguración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra y dijo que les había hecho sentir “un poco huérfanos”.