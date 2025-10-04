El Día de Portugal en la Feria Internacional Ganadera reúne a los alcaldes de Zafra y Estremoz

La Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) dedicará este domingo 5 de octubre una jornada especial al Día de Portugal, en cuyo transcurso que se pondrá de relieve la unión histórica, cultural y económica entre Extremadura y el país luso.

La programación comenzará a las 11.00 horas con la llegada al Pabellón Central del consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, quien realizará una visita al Puesto Asistencial Sanitario Avanzado instalado en el recinto ferial.

A las 11.30 horas está prevista la recepción de las autoridades portuguesas a las puertas del Pabellón Central, antes del inicio del acto de recepción del Día de las Ciudades Hermanadas, que se celebrará a las 11.45 horas en la Sala de Juntas del mismo edificio.

En este acto intervendrán el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández; el alcalde de Estremoz, José Daniel Pena Sádio, y el consejero de Presidencia, Abel Bautista; quienes pondrán en valor la cooperación transfronteriza y los vínculos que unen a ambos municipios.

A las 12.30 horas tendrá lugar el izado de las banderas de Extremadura, España y Portugal, mientras la Banda de Música de Zafra interpretará los himnos oficiales de cada territorio, en un gesto simbólico de respeto y fraternidad.

La jornada continuará a las 12.40 horas con una visita conjunta a la Feria Internacional Ganadera por parte de las autoridades españolas y portuguesas, que recorrerán los distintos espacios del recinto para conocer su actividad ganadera y comercial.

A partir de las 13.00 horas, se desarrollará la entrega de premios del Concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Española, que pondrá el broche final a la jornada.