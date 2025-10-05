Dorper, una raza que revoluciona la FIG

Nuevas propuestas para los ganaderos. Cada edición nuevas razas llegan a las instalaciones de la Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) para mostrar sus bondades, ser más conocidas por el público y consolidar su espacio entre los profesionales. Este año una de las novedades es la raza Dorper, que por fin puede mostrarse en todo su esplendor.

Un ganadero de Oliva de la Frontera, Rafael Gañán ha trasladado a la nave de ovino de la FIG lo más selecto de su producción de ovejas Dorper, una especie desarrollada en Sudáfrica y se adapta sin problemas a los climas más rústicos. Tiene en su explotación más de setenta hembras-madre y explica que la raza Dorper es un cruce entre Dorset Horn y la oveja persa Black Head Persian. Esta mezcla genética inglesa y persa da como resultados animales excepcionales.

«La raza presenta una gran facilidad para el parto y crecimientos muy rápidos. Necesitan comer a diario menos que otras razas y asimilan las comidas mejor. Incluso los corderos lechales necesitan menos lactancia. También las corderas experimentan un muy rápido desarrollo y hay que su cubrición temprana. No son estacionales y pueden cubrirse todo el año. Casi todos los ejemplares se destinan para vida. La carne es excepcional, con unas canales con mucho rendimiento», señala este ganadero olivero.

Oportunidad

La llegada de la Dorper a la Feria Internacional Ganadera de Zafra supone una oportunidad para los profesionales del sector que buscan alternativas más rentables y sostenibles. Su rusticidad, sumada a la calidad de su carne y a la eficiencia en el manejo, la convierten en una raza con un enorme potencial para adaptarse a las explotaciones de la dehesa extremeña. Además, la ausencia de estacionalidad reproductiva permite al ganadero planificar mejor la producción y atender la demanda del mercado durante todo el año, un factor clave en un contexto de competencia creciente. La presencia de Rafael Gañán y su experiencia con más de setenta hembras de Dorper en Oliva de la Frontera es un ejemplo de cómo la innovación y la diversificación genética pueden abrir nuevas vías de futuro para la ganadería ovina de la región.