Novedades
Dorper, una raza que revoluciona la FIG
Aunque parezca que nada cambia en la feria, son muchas las razas que por primera vez quieren meter cabeza en el certamen segedano. Un ganadero olivero presenta su sorprendente cabaña Dorper
Nuevas propuestas para los ganaderos. Cada edición nuevas razas llegan a las instalaciones de la Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) para mostrar sus bondades, ser más conocidas por el público y consolidar su espacio entre los profesionales. Este año una de las novedades es la raza Dorper, que por fin puede mostrarse en todo su esplendor.
Un ganadero de Oliva de la Frontera, Rafael Gañán ha trasladado a la nave de ovino de la FIG lo más selecto de su producción de ovejas Dorper, una especie desarrollada en Sudáfrica y se adapta sin problemas a los climas más rústicos. Tiene en su explotación más de setenta hembras-madre y explica que la raza Dorper es un cruce entre Dorset Horn y la oveja persa Black Head Persian. Esta mezcla genética inglesa y persa da como resultados animales excepcionales.
«La raza presenta una gran facilidad para el parto y crecimientos muy rápidos. Necesitan comer a diario menos que otras razas y asimilan las comidas mejor. Incluso los corderos lechales necesitan menos lactancia. También las corderas experimentan un muy rápido desarrollo y hay que su cubrición temprana. No son estacionales y pueden cubrirse todo el año. Casi todos los ejemplares se destinan para vida. La carne es excepcional, con unas canales con mucho rendimiento», señala este ganadero olivero.
Oportunidad
La llegada de la Dorper a la Feria Internacional Ganadera de Zafra supone una oportunidad para los profesionales del sector que buscan alternativas más rentables y sostenibles. Su rusticidad, sumada a la calidad de su carne y a la eficiencia en el manejo, la convierten en una raza con un enorme potencial para adaptarse a las explotaciones de la dehesa extremeña. Además, la ausencia de estacionalidad reproductiva permite al ganadero planificar mejor la producción y atender la demanda del mercado durante todo el año, un factor clave en un contexto de competencia creciente. La presencia de Rafael Gañán y su experiencia con más de setenta hembras de Dorper en Oliva de la Frontera es un ejemplo de cómo la innovación y la diversificación genética pueden abrir nuevas vías de futuro para la ganadería ovina de la región.
- Cortina corrida, placa descubierta… y primer paciente atendido
- Zafra comienza su feria ganadera con alta participación y expectativas
- La lengua azul, la PAC y los incendios, protagonistas en la inauguración de la Feria de Zafra
- La raza Retinta concurre con 108 ejemplares, 30 de ellos a subasta
- Lucía Maesso (Aeceriber): “sin raza ibérica no hay calidad. Es el corazón de lo que hacemos”
- La Junta apoya al sector ganadero durante la celebración de la FIG Zafra
- La Junta propondrá ampliar las comarcas ganaderas para mejorar el control sanitario
- El optimismo reina en los profesionales