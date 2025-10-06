Buena subasta de merino, con un remate total de 56.320 euros

Las subastas de la raza merina han sido muy positivas y han alcanzado un remate total de 56.320 euros, registrándose un buen ambiente y animación en la nave de subastas de la Feria Internacional Ganadera y 572 Tradicional de San Miguel. Las 218 hembras presentadas a subasta se han vendido y, de los machos, se adjudicaron 14 ejemplares y 12 quedaron desiertos de los 26 presentados. En merino macho de la variedad negra los 3 presentados quedaron desiertos.

Las gradas de la nave de subastas de la Feria de Zafra, llenas de profesionales. / FIG

En las razas merina hembras se adjudicaron todos los ejemplares con un remate total de subasta de 32.180 euros y de la raza merina animales jóvenes se adjudicaron los 99 ejemplares presentados a subasta con un remate total de 17.380 euros. En la raza merino machos se subastaron 26 animales, de los cuales 14 fueron adjudicados y 12 quedaron desiertos. El remate total fue de 6.760 euros.

Desde la Asociación Nacional de Ganado Merino se valora muy positivamente las subastas de hembras, ya que se han vendido todos los ejemplares, y en los machos no se ha adjudicado una parte, pero han sido buenas a nivel general.