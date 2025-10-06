La ganadería de María de Urbina y Jordán de Urríes, campeona del Concurso Nacional de la Raza Retina

La entrega de premios del Concurso Nacional de la Raza Retinta es una de las citas destacadas de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, así como sus jornadas técnicas, que se han desarrollado esta mañana.en el Centro Cultural Santa Marina con la presencia del alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, además de otros concejales. El acto ha servido para cerrar las jornadas técnicas de la raza.

José A. Pérez, Gregorio Moreno, Juan Carlos Fernández y Roberto Ledesma, en la entrega de galardones de la Raza Retinta. / FIG

En esta edición, la ganadería de María de Urbina Jordán de Urríes ha logrado importantes éxitos: el primer premio de añojos conjunto y de eralas conjunto, así como la máxima puntuación en Toros y Vacas y la distinción como Ganadería Campeona. Todos estos animales son de la finca Marimarco de Abajo, de Cáceres.

En la categoría de Primer Premio de Añojos el primer premio ha sido para un ejemplar de la ganadería Las Gavias S. C., de la finca La Zambrana el Chaparral, de Palomas. Y el primer premio de Erales lo ha logrado un animal de Manuel Aranda Cabrera, de la finca El Ventorrillo, de la localidad sevillana de Constantina.

También se ha hecho una mención honorífica a Pablo Blanco Bueno , de Alburquerque por su participación.

Durante la jornada se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Guillermo Fernández Vara. / FIG

XI Jornadas Divulgativas

Las XI Jornadas Divulgativas de la Raza Retinta han reunido a un centenar de personas entre ganaderos, técnicos y profesionales del sector para abordar temas relevantes como la salud bovina, programas de cría y ayudas en Extremadura. El acto se inició con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

A la inauguración asistieron el alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial, Juan Carlos Fernández Calderón; el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Retinta, Gregorio Moreno; y el secretario técnico de la asociación, José Antonio Pérez. También asistieron los concejales Joaquín Gutiérrez y Javier Domingo Jaramillo.

El alcalde de Zafra ha destacado la importancia de estas jornadas, que permiten reunir a los ganaderos, veterinarios y técnicos para analizar la situación del sector y la presencia de ganado retinto en la Feria de Zafra. Resaltó, además, que habían estado este año en Argentina con el objetivo de explorar y obtener un mayor conocimiento sobre otros eventos ganaderos para la internacionalización de la Feria y les deseó suerte en laS subastas de mañana.

Gregorio Moreno, presidente de la asociación de la Raza Retinte entrega uno de los galardones. / FIG

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ganado Retinto, Gregorio Moreno, agradeció la colaboración de la Entidad Ferial con el retinto y a la Fundación CB que había cedido el Centro Cultural Santa Marina para esta jornada.

Las jornadas contaron con ponencias de destacados expertos en el campo. De esta forma, se habla de la salud bovina y su impacto en la rentabilidad, programas de cría en vacuno de carne y ayudas al fomento de la cría en pureza de razas autóctonas en Extremadura. Se celebrará una mesa redonda sobre el futuro de las razas autóctonas, visibilidad y sostenibilidad, en la que participarán representantes de la Junta de Extremadura, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Razas 100% Autóctonas.