La Feria de Zafra cierra una edición en la que se recuperan las grandes cifras de negocios y remates de subastas

Zafra cierra hoy la Feria Internacional Ganadera y 572 Tradicional de San Miguel con un balance muy positivo. Después de la preocupante situación vivida el pasado año debido a la lengua azul, que impidió que el ganado viniera al certamen, este año se han llenado las naves, se han hecho muchos negocios y se han alcanzado remates muy superiores a los de 2023 en las subastas celebradas. En el merino de ayer, más de 56.000 euros y en las de hoy, con el ganado bovino, más de 174.000 euros.

Uno de los ganaderos puja por un ejemplar en la nave de subastas. / FIG

El alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial, Juan Carlos Fernández, ha dicho que "hemos tenido una gran feria, tanto en el apartado ganadero como en el sector comercial y en la parte lúdica. No hay una fórmula para contar cuanto público ha asistido, pero ha sido evidente que la gente sigue viniendo de manera masiva. Tampoco hay datos estadísticos que puedan cifrar las transacciones comerciales, pero durante estos días se hace mucho negocio y se entablan relaciones comerciales para todo el año". A pesar de la gran afluencia de gente al recinto estos días, no ha habido que reseñar incidentes de gravedad y por eso también ha destacado la labor de las fuerzas de seguridad (Guardia Civil y Policía Local) en este sentido. Ha aprovechado para agradecer el esfuerzo de los sanitarios, de Protección Civil y de todos los trabajadores municipales implicados.

Santiago Malpica y Juan Carlos Fernández. / FIG

Juan Carlos Fernández ha felicitado a las asociaciones ganaderas por su apuesta por la excelencia y por apostar por la Feria de Zafra para traer a sus mejores animales. Ayer, en las subastas de merino, se lograron 15.000 euros más que en las de 2023 y las de bovino de hoy tienen unas cifras espectaculares: 48.900 euros en la raza berrenda, 79.000 en el retinto, 21.700 en charolés y 24.700 en Limusín. "Ese buen ambiente en la ganadería, ha dicho el alcalde, es bueno para la feria y para Extremadura".

Fernández ha pedido disculpas por los errores cometidos y ha avanzado que seguirán en la mejora de las instalaciones y servicios del recinto ferial. Para ello, se ha concedido una subvención europea de 1,5 millones de euros, que será muy importantes en este sentido. "Ya se han acometido mejoras, como el Puesto Sanitario Avanzado que se inauguró el viernes, pero queda mucho por hacer y se necesita el apoyo de las diferentes administraciones públicas".

El presidente de la Entidad Ferial se ha referido también al Plan Estratégico de la Feria, del que se dieron los primeros pasos, pero que se retomará cuando esté ocupada la plaza de director general. Zafra y su feria son un escaparate del sector en Extremadura y España y se necesita el esfuerzo de todos.Y, dentro de la singularidad de esta feria, también se ha referido a la parte lúdica y ha hecho un balance muy positivo de las actividades organizadas, sobre todo la inmensa respuesta del público, anoche, en el concierto de Sanguijuelas del Guadiana.

Aprovechando la rueda de prensa de valoración de la FIG, ya se ha presentado el cartel anunciador de la próxima edición, que será del 1 al 6 de octubre de 2026. El alcalde ha dicho que ya, desde hoy, se empieza a trabajar en la próxima feria.

El comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha calificado de éxito tanto la parte ganadera como la comercial de la FIG. Las jornadas técnicas han sido muy satisfactorias, tanto por los temas tratados como por el encuentro de numerosos profesionales hablando de ganadería. En las subastas, el merino registró muy buenas cifras, con más de 56.000 euros. De ovinos precoces no hubo pujas, ya que venden todo el ganado en las naves.

En la mañana de hoy el vacuno ha registrado grandes cifras en el remate de la sumasta: 174.370 euros. El retinto ha tenido los mejores precios de los últimos años. Los buenos resultados benefician a todo el sector, ya que en esta feria se toma el pulso por parte de los profesionales. En cuanto a la parte comercial, Santiago Malpica ha invitado a universidades y escuelas técnicas a hacer algún tipo de estudio de impacto dela Feria de Zafra en la economía local y regional antes, durante y después del certamen.