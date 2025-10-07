Premios
La ganadería Merino Precoz de la Diputación de Cáceres vuelve a mostrar su excelencia en Zafra
Un año más recibe el galardón a la mejor ganadería que concede el Ministerio de Agricultura y el del Concurso Nacional de la Raza Merino Precoz
Una vez más se pone en evidencia el trabajo realizado por el área de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres para la cría, cuidado y mantenimiento de una raza autóctona como es la Merino Precoz, desde la Finca El Cuartillo, en Cáceres. Y se pone en evidencia tras nuevos reconocimientos y galardones recibidos en la Feria Internacional Ganadera de Zafra de 2025.
Como Mejor Ganadería la Diputación de Cáceres, ha recibido el premio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del XXXVI Concurso Nacional de la raza Merino Precoz Zafra 2025. En este concurso ha recibido también el premio al Mejor Macho y a la Mejor Hembra.
Respecto al XXVI Concurso Ibérico de la raza Merino Precoz, la ganadería provincial ha recibido cuatro primeros premios en las secciones de borros, ovejas y borras.
La diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la diputación, Angélica García, agradecía este reconocimiento "que llega, sobre todo, por el trabajo de un equipo técnico y el empeño que tenemos por la conservación y la mejora animal de las producciones pecuarias de la provincia".
Para ello, hay que recordar que, periódicamente, la diputación realiza adjudicaciones de ganado a las cabañas ganaderas de la provincia interesadas.
