El queso español gana mercado en Europa y Canadá desde el escaparate de Trujillo

La Plaza Mayor de Trujillo vuelve a convertirse estos días en uno de los grandes escaparates del sector quesero. La XXXIX Feria Nacional del Queso reúne a 80 queserías procedentes de España, Portugal e Italia y exhibe más de 500 variedades, en una cita que combina promoción comercial, turismo gastronómico y defensa del producto ligado al territorio.

En la inauguración de la feria, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado el crecimiento sostenido del sector quesero español, tanto en demanda como en exportaciones. Según ha señalado, el queso español mantiene una presencia cada vez más consolidada en mercados europeos como Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido, además de Canadá.

García Bernal ha vinculado esa evolución al trabajo de las empresas, las cooperativas y los productores que han logrado situar el queso español en circuitos comerciales más amplios sin perder su vinculación con el origen. En Extremadura, esa lectura tiene un peso especial por la importancia de las queserías artesanas, de la ganadería de ovino y caprino y de las marcas de calidad que sostienen parte de la economía rural.

La calidad diferenciada como argumento

La secretaria de Estado ha subrayado la importancia de las figuras de calidad diferenciada, especialmente las denominaciones de origen protegida. A su juicio, las DOP son "fundamentales para garantizar la calidad y la trazabilidad" de los productos.

En esa misma línea, ha señalado que tanto las denominaciones de origen protegidas como las indicaciones geográficas protegidas actúan como herramientas clave para reforzar la competitividad del sector. No solo permiten identificar el origen del producto, sino que también ayudan a diferenciarlo en mercados donde el consumidor demanda garantías, autenticidad y vínculo con el territorio.

En Extremadura, esa idea conecta directamente con un mapa quesero que forma parte de la identidad agroalimentaria regional. La Torta del Casar, el Queso de la Serena, el Queso Ibores y el Queso de Acehúche sitúan a la comunidad en un espacio propio dentro del sector, con elaboraciones ligadas a la dehesa, al pastoreo y a saberes transmitidos en pequeñas industrias familiares.

Un sector estratégico para los pueblos

García Bernal ha defendido que el queso no debe verse solo como un producto alimentario, sino como una actividad con capacidad para mantener empleo, fijar población y dinamizar el medio rural. En municipios pequeños y comarcas ganaderas, la quesería funciona a menudo como una pieza más de una cadena que arranca en las explotaciones, continúa en la transformación y llega al turismo gastronómico.

Por eso, ha destacado el papel estratégico del sector en el desarrollo rural. La feria de Trujillo, una de las citas más reconocibles del calendario gastronómico extremeño, funciona precisamente como punto de encuentro entre productores, distribuidores, hostelería, visitantes y consumidores. Durante la jornada inaugural, la secretaria de Estado ha visitado a los profesionales participantes y ha puesto en valor la contribución del certamen a la promoción del producto y al impulso económico del territorio cacereño.

La cita refuerza además la imagen de Extremadura como destino gastronómico. En torno al queso se articulan degustaciones, contactos comerciales y una actividad turística que beneficia a alojamientos, restaurantes y comercios de Trujillo y su entorno.

Costes, clima y relevo generacional

La secretaria de Estado también ha reconocido los principales retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario. Entre ellos ha citado la volatilidad de los mercados, el aumento de los costes de producción, el impacto del cambio climático, la incertidumbre internacional y las dificultades asociadas al relevo generacional.

Son desafíos que afectan de lleno a las explotaciones ganaderas y a las pequeñas industrias transformadoras, especialmente en territorios rurales donde la falta de mano de obra, el envejecimiento de los titulares y la presión de los costes condicionan la continuidad de muchos proyectos. Pese a ese contexto, García Bernal ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con el impulso de políticas públicas que refuercen la "resiliencia del sector".

La secretaria de Estado ha defendido también la necesidad de seguir trabajando en la modernización y la competitividad para asegurar el crecimiento futuro. En su intervención, ha situado la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de las relaciones internacionales como parte de la política comercial exterior del sector agroalimentario.

Mensaje sobre Mercosur

En relación con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, García Bernal ha trasladado un "mensaje de tranquilidad al sector". Según ha afirmado, el acuerdo incluye mecanismos de salvaguardia para proteger a los sectores más sensibles.

La secretaria de Estado ha precisado además que el acuerdo "podrá ser revisado o suspendido en caso de impacto negativo". Su mensaje llega en un contexto en el que parte del sector agrario ha expresado dudas sobre los efectos de los tratados comerciales y sobre la capacidad de competir en igualdad de condiciones con producciones de terceros países.

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En Trujillo, García Bernal ha defendido que la internacionalización y la protección del sector deben avanzar de forma compatible. La clave, ha venido a señalar, está en abrir mercados, reforzar la presencia exterior y preservar al mismo tiempo la calidad, la trazabilidad y la seguridad de las producciones europeas.