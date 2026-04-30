Queso Ibores reivindica la excelencia de una de las joyas queseras de cabra española

La Denominación de Origen Protegida Queso Ibores participa un año más en la Feria Nacional del Queso de Trujillo donde muestra la excelencia de su producto certificado. Este año acude con un nuevo presidente del Consejo Regulador, Manuel Murillo Gutiérrez, veterinario y socio de una de las queserías inscritas en el sello de calidad, que releva a Ignacio Plaza Mariscal.

Como en la pasada edición de la feria, continúa vigente el un acuerdo de promoción conjunta con Dehesa de Extremadura (DOP de jamón ibérico) para impulsar su presencia en ferias y encuentros especializados, renovando también su colaboración con Caja Rural de Extremadura.

La DOP Queso Ibores, considerada como una de las joyas de la quesería de cabra española, hace un ‘mix perfecto’ con el jamón Dehesa de Extremadura. Gracias a ese convenio ha estado presente en la Feria Internacional Ganadera de Zafra, el Salón de Gourmets de Madrid, y participará este mes en el Salón del Jamón de Jerez de los Caballeros. Javier Jiménez, director técnico de la DOP, agradece el apoyo prestado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y de Caja Rural de Extremadura. El relevo generacional y la reducción del número de ganaderías dedicadas a cabras autóctonas son los principales problemas para una DOP que ha visto reducido el número de kilos certificados, aunque la exquisitez del Queso Ibores está fuera de toda duda. «El problema reside también en una cuestión de educación pues no se ha potenciado el campo como una salida profesional», indica Javier Jiménez.

«Durante la pandemia se nos valoró mucho a los productores de alimentos. Detrás de un queso excelente como el Queso Ibores está el trabajo de muchas personas: agricultores, ganaderos, elaboradores que contribuyen además al mantenimiento de las zonas rurales. Por eso animo a su consumo», añade Jiménez

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El año pasado se aprobó una modificación en el pliego de condiciones de la DOP Queso Ibores, ajustando la descripción de las razas de cabra utilizadas. Así se eliminó la mención a una de las razas de cabra admitidas en el pliego (la «Serrana», nombre que, en realidad, se correspondía con una agrupación de razas que no está incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España), y se sustituyó por la inclusión de las siguientes razas caprinas: Florida, Malagueña y Murciana-Granadina, que se añaden a la Verata y la Retinta.