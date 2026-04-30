Villa Noble DOP Acehúche llega a Trujillo como el queso de cabra revelación

Quesos del Casar participa un año más en la Feria Nacional del Queso de Trujillo con su Villa Noble Queso Denominación de Origen Protegida Acehúche como flamante ganador de la última edición de la prestigiosa feria quesera de esa localidad cacereña en su vigésima edición. Mario Blasco Rey, director de Quesos del Casar, explica que se trata de una nueva apuesta de la quesería por quesos con Denominación de Origen Acehúche.

Villa Noble DOP Acehúche se elabora con leche cruda de cabra y se madura durante al menos dos meses. Presenta un sabor con personalidad y que es fruto de un proceso de elaboración con rigurosos controles de calidad, leche selecta de cabra y las manos del maestro quesero. Todo ello fue apreciado por el jurado de la cata concurso de la XX edición de la Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche. Villa Noble –elaborado en Casar de Cáceres- sobresalió en todas las cualidades organolépticas valoradas. Era la primera vez que se presentaba al concurso y tuvo que vérselas con cuatro queserías de la DOP de alto nivel, cuyas instalaciones se encuentran en Acehúche.

Mario Blasco Rey, gerente de Quesos del Casar, atiende a las autoridades en la inauguración de la Feria Nacional del Queso. / Carlos Gil

Mario Blasco explica que Villa Noble DOP Acehúche es un queso muy especial, aunque la producción es pequeña, ya que hay escasez de leche de cabra. Por eso es un queso artesano que va destinado a clientes exclusivos y tiendas gourmet. Desde la última edición del Salón de Gourmets, Quesos del Casar cuenta con un nuevo agente comercial en la capital de España con lo que se espera una mayor penetración en el mercado madrileño de todos los productos de esta quesería.

Quesos del Casar participa en la prestigiosa cata concurso de la Feria Nacional del Queso de Trujillo tanto con su Villanoble DOP Acehúche y su Torta del Casar ‘Gran Casar’.

Como todos los años Quesos del Casar ha renovado su certificado International Featured Standards (IFS), una serie de normas internacionales de seguridad alimentaria y calidad de productos, cada vez más exigente.

Noticias relacionadas

Quesos del Casar. es una empresa familiar extremeña cuyos orígenes se remontan a 1985, cuando Adrián Blasco y Engracia Rey fundaron en Casar de Cáceres la primera quesería bajo el nombre de Quesería Rey, con el propósito de recuperar y poner en valor los quesos tradicionales de la zona. Con el paso de los años, la firma fue modernizando sus instalaciones sin renunciar a la elaboración artesana ni a su vínculo con el territorio, hasta convertirse en una de las queserías de referencia en Extremadura.