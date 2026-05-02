Trujillo celebra cuatro décadas de apoteosis láctea con una cata-concurso de máximo nivel

El día de la cata-concurso de la Feria Nacional del Queso es una jornada de auténtica apoteosis láctea. Trujillo se convierte en una quesera gigante que soporta con estoicismo este clima primaveral de nubarrones y sol inapelable al unísono. Miles de personas se acercan a la Muy Noble y Muy Leal a conocer los sabores del queso artesano que triunfan según los expertos. El puente de mayo ayuda a que esas visitas rocen, según la organización, los 100.000 cheese lovers.

Rita Barbacena y sus amigos de Portugal / Juan José Ventura

Visitantes de toda España

Trujillo celebra sus cuatro décadas de Feria Nacional del Queso con un excelente estado de salud. Ante la estatua de Pizarro de Ramsey miles de personas rinden tributo a este producto artesano. Una de ellas es Rita Barbacena, que ha venido con sus amigos desde Portugal. No sabía que se iba a encontrar de bruces con la Feria del Queso, con lo cual su experiencia ha sido doble. ”Ha sido nuestra primera vez pero no ha podido ser mejor. La variedad de queso es espectacular así como el ambiente en la Plaza Mayor”, dice sonriendo.

La Plaza Mayor de Trujillo, a rebosar, el día de la cata-concurso. / Juan José Ventura

No hay momento para el resuello en la plaza. Si uno mira atentamente no hay momento en el que no esté nadie consumiendo alguna tapa de queso. Los viajeros no son solo madrileños, también los hay procedentes de distintas provincias y de otros países. Es lo que tiene ser cheese lovers, no se circunscriben a ninguna nacionalidad, su patria es la leche cuajada en todas sus manifestaciones.

Bajo la estatua de Trujillo una pareja come con fruición sus porciones. David Carretas y Blanca Rompinelli han venido desde Toledo, pero él tiene raíces en Olivenza y la tierra tira. Se han animado a venir por primera vez y se muestran entusiasmados. “Mis compañeros de trabajo –dice David- me habían hablado muy bien de la feria, pero no nos esperábamos esto. Pensamos volver sin duda”.

David Carretas y Blanca Rompinelli, junto a la estatua de Pizarro en Trujillo. / Juan José Ventura

Excitación bajo la estatua de Pizarro

De pronto, en uno de esos intervalos en los que las nubes dan paso a un sol de justicia, suena la megafonía del stand de Cajalmendralejo. La excitación del hormiguero humano crece. Van a hacerse público los galardonados en la cata-concurso, una resolución clave para el desarrollo de la feria. Allí están, entre otros, Angélica García, diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres; María Inés Rubio, alcaldesa de Trujillo y presidenta de la Institución Ferial; Beatriz Pablos, presidenta del Comité Ejecutivo de la Feria del Queso; y Pedro Arroyo, delegado de Negocio de Cajalmendralejo. También estaba Benigno Fernández, alcalde de Trujillo en los tiempos en los que la feria balbuceaba, y ahora se muestra orgulloso del largo camino andado.

Las industrias ganadoras podrán subir el precio de los quesos reconocidos y en la feria probablemente agoten sus existencias tras colocar el cartelón de ‘Premio Trujillo 2026’.

La Plaza Mayor registra un lleno total el día de la cata-concurso de la Feria Nacional del Queso. / Juan José Ventura

Ganadores de las cuatro categorías

En la categoría de Oveja Pasta Blanca, el ganador ha sido para la Torta Cooprado DOP de Iberqués Extremadura (Cáceres). El ganador en Oveja Pasta Dura ha sido para Oveja Añejo Reserva El Fenómeno, de Ibéricos y Lácteos Salpico (Iberlacsa), en Plasencia. Por su parte en la categoría de Cabra Pasta Dura el ganador es Lozano Madurado, de Quesos Lozano (Castañar de Ibor). Finalmente, el ganador en Cabra Pasta Blanda es Cremocito de Monesterio de Señorío de Monesterio.

Es el momento de mayor alborozo en la Feria Nacional del Queso de Trujillo. Los industriales ganadores están en un auténtico ‘subidón’ de adrenalina. Son vitoreados y aclamados por sus parientes y compañeros. Saben que van a agotar existencias. Mientras tanto, las turbas de amantes del queso se encaminan hacia los stand de los quesos ganadores exhibiendo en sus manos los tiques con los que hacerse acreedores de los manjares reconocidos hace unos instantes.