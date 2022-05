Tras más de seis años con el euríbor en valores negativos (concretamente desde enero de 2016, cuando terminó el mes con un 0,042%) este indicador ha vuelto a superar el cero este mes de abril de 2022 y ha subido un 101,03% en un año: desde el -0,484 registrado el mismo mes de 2021 hasta el 0,005% actual, a falta del dato de este viernes, que el Banco de España publicará ya la próxima semana. Además, en tan solo un mes se ha incrementado 0,242 puntos, tras el -0,237% de febrero de 2022.

La causa de esta enorme subida está en los datos diarios positivos que ha registrado el índice de referencia de las hipotecas variables este mes, que llegó a alcanzar el 0,134% el lunes 25, el porcentaje más alto desde el 15 de octubre de 2015, cuando alcanzó la misma cifra. “Este mes de abril hemos visto, por primera vez en seis años, una media mensual positiva del euríbor, lo que confirma su cambio de tendencia. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, hace ya más de 60 días, hemos visto movimientos muy volátiles”, analiza Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

¿Qué consecuencias acarrea esta subida?

Quien tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con euríbor + diferencial del 0,99%, y le toque hacer la revisión anual de la misma este mes de abril, verá cómo la cuantía que pagará los próximos doce meses por su hipoteca se incrementa 32 euros al mes o, lo que es lo mismo, 384 euros al año: pagará 481,18 euros por los 449,18 euros anteriores.

En el caso de que el préstamo hipotecario sea de 300.000 euros a 30 años, también con un diferencial de euríbor + 0,99%, a partir de este mes la cuota mensual será de 962,05 euros por los 898,36 que pagaba en abril de 2021. En este caso, el encarecimiento sería de 63,66 euros al mes y 763,92 euros al año.

Respecto a las hipotecas fijas, las entidades ya han realizado varios retoques al alza de sus tipos de interés. No obstante, como asegura Colombelli, “hasta que toda la banca no suba de forma uniforme los tipos fijos, no se notará un cambio real, y hay algunas entidades que no tienen previsto hacerlo”. “En las últimas semanas, sobre todo en marzo, se produjeron ajustes y posiblemente habrá alguno más, pero, si no sube mucho más el euríbor, los próximos cambios no serán determinantes a corto plazo. Solo podría darse si el banco quiere hacer una estrategia comercial, es decir, si apuesta por otro producto para posicionase internamente o para diferenciarse de otras entidades”, matiza el director de hipotecas de iAhorro.

¿Qué previsión hay del euríbor para los próximos meses?

El portavoz del comparador hipotecario, al echar la vista atrás, analiza que “históricamente, en el euríbor nunca ha habido una diferencia de más de medio punto entre el dato más alto y el más bajo del año; ni siquiera en 2020. Y si vamos atrás más años, la tendencia no cambia”, por este motivo, añade que “este año ya hemos visto una diferencia de casi 0,5 puntos porcentuales entre el dato de enero y el de este abril, y es muy difícil llegar a final de año a un 0,5% (como predicen algunos expertos) cuando se alcanzaría una subida de un punto en el conjunto del ejercicio”.

Además, Simone Colombelli asegura que está pasando algo similar de lo que ocurrió con el coronavirus: “ya hemos vivido los cambios más bruscos en el euríbor y podríamos estar llegando a una cierta estabilidad. A partir de ahora es probable que veamos movimientos más sostenidos, más estables”.

Eso sí, el director de Hipotecas de iAhorro es precavido y matiza que este avance depende en buena parte de las decisiones que pueda tomar el Banco Central Europeo (BCE). De momento, su presidenta Christine Lagarde ha pospuesto al menos hasta el tercer trimestre del año el retoque al alza de los tipos de interés por parte de la entidad, pese a que la inflación ronde este mes el 8,4%, un dato todavía muy elevado, aunque menor que el de marzo.