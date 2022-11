El índice de referencia más utilizado en Europa para calcular los intereses de las hipotecas variables, el euríbor, se sitúa en noviembre en el 2,828%. Este valor es 0,2 puntos más elevado que el que registró este indicador en octubre (2,629%), pero es cierto que el euríbor ha experimentado en los dos últimos meses una ralentización en sus incrementos intermensuales, desde el 2,233% que anotó en septiembre. “Si nos fijamos en la tendencia de otros años, a final de año el euríbor moderaba siempre un poco su crecimiento”, explica el directo de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

No obstante, este año no hay predicción que valga. “El incremento que hemos visto en el euríbor durante todo este año (de más de 3 puntos porcentuales entre el -0,477% registrado en enero y el 2,828 de este mes de noviembre) ha sido algo totalmente excepcional que se sitúa fuera de las dinámicas del mercado; es algo que nunca habíamos visto en la historia del euríbor”, recuerda Colombelli, que también añade que “todo hace presagiar que el euríbor no echará el freno a corto y medio plazo”.

Subidas de entre 250 y 500 euros al mes

Y esto repercute directamente en aquellos que ya tienen contratada una hipoteca a tipo variable y que tienen que hacer la revisión anual de su cuota este mes. En noviembre de 2021 se situaba en el -0,487%, por lo que quien tenga contratada una hipoteca a tipo variable de 150.000 euros con un diferencial del 0,99% + euríbor a un plazo de amortización de 30 años, pasará de pagar 448,98 euros al mes a tener que abonar 691,52 euros, lo que supone un aumento de 242,54 euros cada mes o, lo que es lo mismo, un encarecimiento de 2.910,48 euros al año en su hipoteca.

En el caso de que la cuantía total de la hipoteca ascienda a 300.000 euros, con las mismas condiciones que en el anterior supuesto, la cuota mensual se encarecerá casi 500 euros; concretamente, pasará de pagar 897,96 euros al mes a abonar 1.383,03 euros. El incremento anual en este caso sería de 5.820,84 euros.

¿Cómo afecta esto a la morosidad?

Ya la semana pasada el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó un plan de medidas para intentar aliviar la carga hipotecaria de los más vulnerables debido al alza del euríbor. Esto, asegura el director de Hipotecas de iAhorro, se hace también para intentar paliar la morosidad que podrían empezar a notar los bancos por el impago de las familias. “La subida de las cuotas de las hipotecas de los clientes que van más justos, puede tener un impacto a medio plazo muy evidente en la morosidad porque el incremento del coste para una familia media es brutal”, declara el director de Hipotecas de iAhorro.

Colombelli además analiza que “los clientes más justos que contrataron una hipoteca cuando los tipos estaban muy bajos, por ejemplo, en 2021, podrían tener ahora graves problemas para pagar su cuota debido a la subida del euríbor”. Y esta situación no es algo excepcional. “En España hay casi seis millones de hipotecas vivas o activas, con lo cual hay un parque hipotecario muy importante, y la gran parte de esas hipotecas son a tipo variable”, señala el portavoz del comparador y asesor hipotecario, que añade que “el impacto del euríbor en las hipotecas de este país es muy importante”.

Asimismo, con esta situación, esos clientes que quieran pedir una hipoteca pero que vayan algo justos para abonar las cuotas mensuales tendrán muchas más dificultades para que el banco les conceda el préstamo. El Banco de España aconseja no destinar más del 30-35% del salario neto mensual a la vivienda y las entidades financieras son muy estrictas con esta regla. Así con el aumento de los tipos de interés, ahora esas personas podrán permitirse una casa más barata que la que podían permitirse con tipos bajos. “Y no es que los bancos sean más rígidos con la subida del euríbor, sino que a este tipo de cliente que supera los ratios de endeudamiento se le hará imposible poder pedir una hipoteca y que se la concedan”, matiza Simone Colombelli.