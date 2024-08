Estos son los extranjeros que tienen más facilidades para pedir una hipoteca en España: la moneda, muy importante

“Hay una creencia bastante generalizada y errónea de que los extranjeros quitan vivienda a los españoles y que son culpables de las subidas de los precios de los inmuebles, pero en realidad no tienen tan fácil comprar vivienda en España y, mucho menos, acceder a una hipoteca”. Así de contundente es Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro en relación a las dificultades que tienen los ciudadanos extranjeros para que los bancos les concedan un préstamo hipotecario para comprar vivienda en nuestro país. Tanto es así que desde iAhorro han publicado un informe al respecto, explicando los motivos que hacen que no sean el mejor perfil para la banca.

Pero ¿qué perfil tiene más aceptación por parte de la banca? Desde el comparador hipotecario explican que, evidentemente, “los españoles, residentes o no, siempre tienen más facilidades para pedir una hipoteca en España que los extranjeros”, no obstante, en este sentido también hay que diferenciar entre los extranjeros no residentes y los extranjeros residentes.

Para diferenciarlos, hay que entender que los extranjeros no residentes son personas con una nacionalidad distinta a la española, que tienen su residencia habitual en un país extranjero y que cobran su sueldo en la moneda vigente de ese país y por tanto, también son los que más dificultades podrían tener a la hora de pedir una hipoteca en nuestro país, sobre todo en función de la moneda en la que reciban sus ingresos. Y lo extranjeros residentes son personas con nacionalidad distinta a la española, pero que tienen su residencia habitual en España y que cobran sus ingresos en la moneda de nuestro país, por lo que tienen más facilidades para pedir la hipoteca en España que los extranjeros no residentes, pero menos que los ciudadanos con nacionalidad española.

La moneda, importante

Para la banca es importante el lugar de origen de los hipotecados extranjeros. “Si la persona que pide una hipoteca aquí procede de un país de la Unión Europea, no tendrá problema para que los bancos le ofrezcan un préstamo con condiciones más o menos buenas. Si viene de fuera de la UE, la operación saldrá adelante dependiendo del país y de la moneda en la que cobre: si es una moneda devaluada o en riesgo de devaluación, se complica muchísimo”, asegura el director de Hipotecas de iAhorro.

El principal motivo, agregan desde el comparador hipotecario, es que el cliente, gracias a la nueva ley hipotecaria, puede cambiar la moneda de pago del préstamo en cualquier momento, lo que aumentaría el riesgo de la operación. Es decir, si el hipotecado reside fiscalmente en el Reino Unido, puede solicitar que su hipoteca se convierta a libras esterlinas, y esto es lo que “echa para atrás a la banca”, lamenta Colombelli, que añade que “si cobra en euros, el riesgo es cero, aunque también hay monedas que se consideran de riesgo mínimo, como los francos de Suiza y de Luxemburgo, y la corona checa, danesa y sueca. Por esto, los ciudadanos de estos países están mejor vistos por la banca y tienen mucho más fácil poder conseguir una hipoteca en España”.

Por el contrario, el portavoz de iAhorro afirma que “quien cobre en pesos argentinos, por ejemplo, lo tiene muy complicado por lo devaluada que está esta divisa. También las monedas americanas son un poco más difíciles de aceptar para la banca, aunque eso no quiere decir que no se les financie; existen métodos para ello, como hacerlo a través de una sociedad patrimonial”. Colombelli explica que esta fórmula está destinada sobre todo en caso de “grandes patrimonios que compran la vivienda como inversión, para destinarla después al alquiler”.

Ingleses, alemanes y franceses

Entre los extranjeros que más viviendas compran en España se sitúan los ingleses, que siguen encabezando el ranking al haber cerrado el 9,4% del total de compras registradas durante el primer trimestre de 2024 por la comercializadora tecnológica Sonneil. En el segundo lugar se encuentran los alemanes, que están presentes en el 7% de las operaciones de compraventa ejecutadas durante los primeros tres meses el año, y en tercer lugar los franceses, con un 6%.

En los dos últimos casos las operaciones se realizan en euros y, por tanto, el riesgo por cambio de divisa es nulo. No obstante, ¿qué pasa con los británicos y la libra? “Pese a que el pago con cualquier tipo de moneda extranjera resulta complicado para las entidades, puesto que aumenta el riesgo debido a las fluctuaciones monetarias, sí es cierto que con determinados países se han establecido políticas monetarias estables y amigables, como es el caso de Reino Unido y algunos países de la zona norte de Europa (no zona euro)”, finaliza el director de Hipotecas de iAhorro.