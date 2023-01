Javier Prieto es alcalde de Piornal, un pueblo que avanza. No es una frase hecha ni un eslogan publicitario. Es una realidad constatable no solo por sus vecinos, sino por todos cuantos visitan el municipio más elevado de Extremadura y cuna del Jarramplas. Este pueblo serrano no pierde población (1.500 habitantes) y en él la gente joven quiere establecerse y emprender. El edil explica que este año se baten el récord de los kilos de nabos que se lanzarán al Jarramplas.

¿Qué papel desempeña una Fiesta de Interés Turístico Nacional como Jarramplas? Es muy importante. Jarramplas es un ejemplo de cómo el arraigo cultural es una eficaz herramienta en la lucha contra la despoblación en los pueblos. Tenemos vecinos de Piornal que quieren ser Jarramplas en una lista completada hasta 2048. Eso anima a muchos a quedarse a vivir en el municipio. El arraigo cultural es clave. Tras unos años de restricciones, por primera vez un Jarramplas sin limitaciones sanitarias ¿Cómo lo vive? El año pasado celebramos Jarramplas, pero aún con mucha prudencia y restricciones como el uso obligatorio de mascarillas. Afortunadamente esta edición será totalmente normal. ¿Cómo es el ambiente en Piornal estos días? Los piornalegos viven estos días con una gran ilusión y tras el parón pandémico hay muchas ganas de celebrar esta fiesta. Tenemos ya metido el gusanillo en el cuerpo y todas las partes implicadas están trabajando para que sea una fiesta única, desde la mayordomía al centro de interpretación. Este está abierto todo el año y recibe unos 10.000 visitantes anuales. Piornal además es un municipio con muchos proyectos en marcha… Iniciamos un año con muy buenas noticias, porque vamos a ser sede del Centro de Convalecencia y Cuidados a Mayores, que se concibe como residencia ‘medicalizada’ de carácter comarcal que va a poner en marcha el Servicio Extremeño de Salud. Es una inversión muy importante que va a generar mucho empleo en la zona. También tenemos en proyecto la puesta a la venta del ‘mosaico de castaños’ para los vecinos del pueblo. Invertiremos un millón de euros en la mejora del abastecimiento de agua. La nueva gestión de la residencia La Serrana esperemos que esté adjudicada en febrero. Hemos abierto un comedor escolar y pavimentado calles, y esperamos tener muy buenas noticias en cuanto a promoción turísticas en breve. También esperamos reforestar 800 hectáreas, cuyos trabajos continúan este otoño.